Есть ли "код миллионера" в вашем имени: проверьте по списку

Нумерологи считают, что в имени человека зашифрован код его судьбы, успеха и финансового благополучия.
Имя наделяет человека определенными качествами: чертами характера, способностями, темпераментом и энергетикой. У каждого имени есть свой код, который является ключом, открывающим дверь в счастливую и благополучную жизнь. Рассказываем, как рассчитать код собственного имени, какое значение имеют нумерологические коды.
Как рассчитать код своего имени: какое нумерологическое значение кодов
Ниже приведена таблица, в которой каждой букве алфавита соответствует своя цифра. Все цифры необходимо составить до однозначного числа, это будет код вашего имени. Например, имя Андрей: 1+6+5+9+6+2=29/2+9=11/1+1=2. Число имени – 2.
- Один. Это люди, рожденные, чтобы побеждать, ломать старые правила и стереотипы, создавать новые. Человек единицы всегда добивается своего, становится примером и авторитетом для других, его не пугают трудности и риск. Имена: Александра, Ольга, София, Роман, Сергей.
- Два. Это люди, которые чувствуют себя среди других очень комфортно. Они прекрасные коммуникаторы, занимают активную жизненную позицию, находятся в постоянном развитии. Чтобы добиться небывалых успехов, они должны быть в постоянном партнерстве. Имена: Анастасия, Андрей.
- Три. Эти люди отличаются от других своим мировоззрением. Но они не могут находиться в одиночестве, потому что нуждаются в слушателях, зрителях и приятной компании. Поэтому им очень важно иметь вокруг себя единомышленников и друзей, тогда они способны добиться невероятного успеха. Имена: Валентина, Наталья, София, Татьяна.
- Четыре. Это уравновешенные, целеустремленные, непоколебимые личности, обладающие поразительной силой воли и терпения. Им нужен во всем порядок, они не терпят хаоса. Люди четверки настоящие трудоголики, прекрасные исполнители, о таких говорят, что на них держится мир. Имена: Алина, Мария, Антон, Вячеслав, Кирилл, Павел.
- Пять. Это люди постоянных перемен. Если в их жизни наступает период покоя и затишья, они воспринимают это как поражение и болото. Поэтому всячески пытаются выбраться из застоя. Они любят работать по свободному графику, путешествовать и постоянно менять свое окружение. Главная ценность этих людей – независимость. Есть много знакомых и друзей. Имена: Анна, Виктория, Елена, Ксения, Надежда, Наталья, Алексей, Артем, Виталий, Никита.
- Шесть. Люди, у которых обострено чувство справедливости, полное неприятие обмана, даже во благо. Люди шестерки крайне надежные партнеры, они никогда не будут манипулировать, всегда придут на помощь нуждающимся. Имена: Дарья, Любовь, Игорь, Руслан.
- Семь. Это люди, крайне одинокие, хотя нередко их окружает большой круг знакомых и друзей. Если им повезет и они обретут родственную душу, в их жизнь приходит счастье, спокойствие и благополучие. Люди семерки всегда ищут во всем скрытые смыслы, открытые к познанию. Это очень творческие и интуитивные личности. Имена: Людмила, Юлия, Виктор, Максим.
- Восемь. Это люди с чрезвычайными финансовыми способностями, имеющие в своем имени "код миллионера", поэтому обречены на финансовое благополучие. Большой успех обычно приходит к ним во второй половине жизни. Это талантливые предприниматели, занимающие самые прибыльные ниши, всегда добиваются своих целей. Люди восьмерки отличаются своим масштабным мышлением, потому среди них много миллионеров и миллиардеров. Имена: Галина, Екатерина, Егор, Михаил.
- Девять. Это люди свободного плавания. Они не признают никаких ограничений, для них важна полная свобода, только так они могут раскрыть свои таланты. А таких у людей девяток много, потому что они прирожденные творцы. Здесь и художники, писатели, певцы, продюсеры и т.д. Имена: Ирина, Александр.
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