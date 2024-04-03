Крымский мост уничтожат в первой половине 2024 года — чиновник ГУР для The Guardian

Разрушение незаконного Крымского моста "неизбежно" и должно произойти в первой половине 2024 года.

Об этом заявил анонимный чиновник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в интервью The Guardian.

"Мы сделаем это в первой половине 2024 года", — сказал чиновник.

Он добавил, что у Кирилла Буданова, руководителя Главного управления разведки, уже есть "большинство средств для реализации этой цели".

"Он придерживался плана, одобренного президентом Украины Владимиром Зеленским, по "минимизации" военно-морского присутствия России в Черном море", — пишет издание.

Крымский мост, построенный после незаконной аннексии полуострова Россией в 2014 году, имеет символическое значение в этой войне. Для диктатора Путина это ощутимое напоминание о том, что он считает одним из своих величайших политических достижений — "возвращение" Крыма под контроль Москвы. Для Украины же мост является ненавистным символом оккупации, и его уничтожение не только усилит процесс деоккупации полуострова, но и поднимет боевой дух украинских военных и гражданских.

Россия, в свою очередь, приняла масштабные меры по защите Крымского моста. В частности, была усилена противовоздушная оборона и развернута "баржа-мишень" как приманка для ракет. Однако в ГУР считают, что это не помешает вывести мост из строя в ближайшее время.

Удары по Крымскому мосту

Раньше мост уже дважды разрушали и ремонтировали. Налет украинских морских беспилотников в три часа ночи в июле 2023 года нанес значительные повреждения по участку дороги, проходящей параллельно железной дороге, используемой российскими военными для перемещения танков и грузов.

В октябре 2022 года, по словам России, взрыв бомбы, которую якобы контрабандой перевозили в грузовике, привел к падению нескольких пролетов дороги в воду. Но тогда России удалось все починить.

Чем для РФ обернется уничтожение Крымского моста

Если бы мост был окончательно разбит, Москва была бі вынуждена перевозить военные грузы автотранспортом через оккупированную южную Украину. Маршрут прошел бы через Херсонскую и Запорожскую области, которые Россия частично захватила весной 2022 года. Украинские чиновники считают, что это существенно ухудшило способность Кремля осуществлять наступление в то время, когда его сухопутные войска продвигаются.

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