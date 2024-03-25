"Крымский мост обречен": в СБУ сообщили детали о двух устроенных атаках

После второй атаки по мосту летом 2023 года он полноценно не пригоден для перевозки вооружения.

СБУ реализовала в 2022-2023 годах две уникальные и разные по замыслу спецоперации, чтобы взорвать Крымский мост с суши и с моря.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в справке о работе за 2022-2024 годы.

В спецслужбе отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ разрушили большинство мифов о России, в том числе и про Крымский мост.

В частности, СБУ реализовала две совершенно уникальные и разные по замыслу спецоперации, чтобы взорвать мост с суши и моря.

"Мост ведь как логистическая артерия для снабжения врагом оружия на южный фронт — это законная цель Украины с точки зрения норм международного права, законов и обычаев ведения войны", — обратили внимание в Службе безопасности.

Там отметили, что обе операции были успешными.

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Атаки СБУ по Крымскому мосту

Первая операция СБУ по Крымскому мосту была проведена в октябре 2022 года. Мост взорвали с помощью фуры со взрывчаткой, спрятанной в рулоны с целлофановой пленкой. Речь идет о 21 т взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Эту операцию в СБУ готовили более полугода.

Во второй раз Крымский мост атаковали морские дроны СБУ в июле 2023 года. С тех пор он не пригоден полноценно для перевозки вооружения.

"Крымский мост – обречен, это незаконное построение на территории Украины. Поэтому ему здесь не место", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, в феврале Малюк сообщил, что СБУ дважды поразила Крымский мост с начала полномасштабной войны, и сейчас он не функционирует должным образом: враг не может перемещать им ни средства поражения, ни другое оружие.

Тогда же начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов посоветовал гражданским на оккупированном полуострове не пользоваться в 2024 году Крымским мостом, намекнув на атаку по нему.

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