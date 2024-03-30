В ГУР заявили, что Россия укрепляет участки границы с Украиной

По данным разведки, враг укрепляет, усовершенствует и маскирует укрепления на границе с Украиной.

Россияне начали укреплять участки границы с Украиной в Белгородской, Курской и Брянской областях.

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Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Меры по укреплению участков российской границы в Белгородской, Курской, Брянской областях государство-агрессор активизировало после рейдов "Сибирского батальона", "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", — говорится в сообщении.

В ГУР заявили, что личный состав группировок войск РФ "Курск", "Брянск" и "Белгород" тренируют выявлять и бороться с диверсионно-разведывательными группами. Также их учат вести штурмовые действия в условиях городской застройки, охранять и защищать объекты критической инфраструктуры.

"Обучение новобранцев для усиления приграничных российских регионов оккупанты проводят, в частности, в оккупированном Мариуполе и других оккупированных городах Украины", — заявили в ГУР.

Кроме того, по данным разведки, враг укрепляет, усовершенствует и маскирует укрепления на Курщине, Белгородщине и Брянщине.

Россияне пытаются увеличить там количество средств борьбы с дронами, РЭБ и ПВО. В Курскую область из оккупированной Луганской области планируют переместить подразделения 5 зенитно-ракетной бригады захватчиков.

В ГУР заявили, что инженерные подразделения врага увеличивают географию минно-взрывных заграждений в приграничных областях.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили, что инженерно укрепить границу с Россией на севере пока невозможно из-за российских обстрелов.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Александр Коваленко заявил, что предвестником российского наступления можно будет считать накопление войск на границе.

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