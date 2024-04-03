Кримський міст знищать в першій половині 2024 року — високопосадовець ГУР для The Guardian

Руйнування незаконного Кримського мосту є "неминучим" і має відбутися в першій половині 2024 року.

Про це заявив анонімний високопосадовець Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України в інтерв'ю The Guardian.

"Ми зробимо це в першій половині 2024 року", — сказав чиновник.

Він додав, що Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки, вже має "більшість засобів для реалізації цієї мети".

"Він дотримувався плану, схваленого президентом України Володимиром Зеленським, щодо "мінімізації" військово-морської присутності Росії в Чорному морі", - пише видання.

Кримський міст, збудований після незаконної анексії півострова Росією в 2014 році, має символічне значення у цій війні. Для диктатора Путіна це відчутне нагадування про те, що він вважає одним зі своїх найбільших політичних досягнень - "повернення" Криму під контроль Москви. Для України ж міст є ненависним символом окупації, і його знищення не лише посилить процес деокупації півострова, але й підніме бойовий дух українських військових та цивільних.

Росія, своєю чергою, вжила масштабних заходів для захисту Кримського мосту. Зокрема, була посилена протиповітряна оборона та розгорнута "баржа-мішень" як приманка для ракет. Однак в ГУР вважають, що це не завадить вивести міст з ладу найближчим часом.

Удари по Кримському мосту

Раніше міст уже двічі руйнували та ремонтували. Наліт українських морських безпілотників о третій годині ночі в липні 2023 року року завдав значних пошкоджень ділянці дороги, що проходить паралельно залізниці, яка використовується російськими військовими для переміщення танків і вантажів.

У жовтні 2022 року, за словами Росії, вибух бомби, яку нібито контрабандою перевозили у вантажівці, спричинив падіння кількох прольотів дороги у воду. Але тоді Росії вдалося все полагодити.

Чим для РФ обернеться знищення Кримського мосту

Якби міст був остаточно розбитий, Москва була б змушена перевозити військові вантажі автотранспортом через окуповану південну Україну. Маршрут проходив би через Херсонську та Запорізьку області, які Росія частково захопила навесні 2022 року. Українські чиновники вважають, що це суттєво погіршило б здатність Кремля здійснювати наступ у той час, коли його сухопутні війська просуваються.

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