Из-за БПЛА-атак и наводнения нефтепереработка в РФ упала до минимума за 11 месяцев – ISW

Будущие дроновые атаки могут вывести из строя и нарушить большую часть нефтеперерабатывающих мощностей РФ и наложить критические ограничения на ее переработку.

Удары украинских БПЛА и недавние наводнения в России привели к тому, что недельная переработка нефти в стране опустилась до минимума за 11 месяцев, хотя снижение переработки нефти пока было незначительным.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщило издание Bloomberg, по состоянию на середину апреля Россия перерабатывала 5,22 млн баррелей сырой нефти в день. Это на 10 тыс. баррелей меньше, чем в среднем в начале месяца.

Также сообщается, что Россия перерабатывала 1,23 млн баррелей сырой нефти в сутки с января на НПЗ, по которым ранее украинские войска нанесли дроновые удары, что на 280 тыс. баррелей меньше, чем до начала украинских БПЛА-атак в конце января.

Отмечается, что на 2 апреля украинские беспилотники остановили 14% общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Кроме того, наводнение в Оренбургской области заставило Орский НПЗ прекратить работу 7 апреля. Однако издание Reuters сообщило, что завод возобновил полную работу 23 апреля.

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По оценкам аналитиков, сокращение нефтеперерабатывающих мощностей, вероятно, заставило Россию импортировать бензин из Казахстана и Беларуси в начале апреля, чтобы устранить дефицит и попытаться предотвратить рост внутренних цен на топливо. Однако нет никаких признаков того, что ограничение производства бензина в РФ существенно для мировых рыночных цен.

Как отметили российские чиновники, сокращение первичной переработки нефти в 2024 году, вероятно, приведет к увеличению экспорта сырой нефти, поскольку РФ не сможет перерабатывать столько, сколько обычно.

"Будущие удары украинских беспилотников могут вывести из строя и нарушить большую часть российских нефтеперерабатывающих мощностей и наложить критические ограничения на российскую нефтепереработку, что начнет существенно влиять на российское производство дистиллятов. Однако удары украинских беспилотников еще должны существенно повлиять на российское нефтеперерабатывающее производство или внутренние российские или международные поставки сырой нефти и дистиллятов", – говорится в отчете Института изучения войны.

Напомним, в середине апреля издание Newsweek сообщило, что атаки украинских беспилотников по нефтяным объектам РФ могут привести к потере 10% мощностей нефтепереработки во втором квартале 2024 года.

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