Ракетная атака РФ по центру Харькова: Терехов сообщил, куда попали С-300

По состоянию на утро на месте атаки работают коммунальные службы, обследующие территорию.

В ночь на 24 апреля Россия снова атаковала Харьков. Удар пришелся по многоэтажной части центральной части города.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов утром среды, 24 апреля.

"Враг нанес удары по центральной части города. Это было ночью. Я был на месте атаки. Очень много выбито окон в квартирах. Это многоэтажный дом, по которому пришелся основной удар. К счастью, две ракеты С-300 не попали (в дом — ред.), они упали на территорию жилых домов", — сообщил он.

Терехов добавил, что на утро на месте атаки работают коммунальные службы, которые обследуют территорию.

"Помимо этого был поврежден газопровод. Пришлось выключить газоснабжение в этом районе. Сейчас коммунальное предприятие вместе с горгазом работают над восстановлением услуги", — сказал мэр Харькова.

Напомним, РФ атаковала Харьков ракетами ночью 24 апреля. "Прилеты" произошли на территории ЖК.