Ракетна атака РФ по центру Харкову: Терехов повідомив, куди влучили С-300

Станом на ранок на місці атаки працюють комунальні служби, які обстежують територію.

У ніч проти 24 квітня Росія знову атакувала Харків. Удар прийшовся по багатоповерховій частині у центральній частині міста.

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов вранці середи, 24 квітня.

"Ворог завдав ударів по центральній частині міста. Це було уночі. Я був на місці атаки. Дуже багато вибито вікон у квартирах. Це багатоповерховий будинок, по якому прийшовся основний удар. На щастя, дві ракети С-300 не влучили (у будинок - ред.), вони впали на територію житлових будинків", - повідомив він.

Терехов додав, що станом на ранок на місці атаки працюють комунальні служби, які обстежують територію.

"Крім цього, був пошкоджений газопровід. Прийшлося ввимкнути газопостачання у цьому районі. Зараз комунальне підприємство разом із міськгазом працюють над відновленням послуги", - сказав мер Харкова.

Нагадаємо, РФ атакувала Харків ракетами вночі 24 квітня. "Прильоти" сталися на території ЖК.