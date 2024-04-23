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Гороскоп на 24 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить

Гороскоп на 24 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить

Гороскоп на 24 апреля для всех знаков Зодиака / Фото: Getty Images

День, когда не рекомендуется грустить, унывать и даже просто демонстрировать окружающим свое плохое настроение. 

Даже если на душе скребут кошки, что неудивительно в наше время, необходимо улыбаться – велика вероятность того, что форма придет в соответствие с содержанием, и настроение улучшится само по себе, даже без явных на то причин. Но не стоит отметать и возможность того, что в жизни произойдут приятные события, а, значит, повод для радости появится сам собой. 

Овен 

Поскольку полноценная весна еще не наступила, нужно остерегаться переохлаждения: сквозняк или, казалось бы, безобидная порция мороженого может надолго вывести вас из строя и отвлечь от работы. 

Телец 

Все знают, что представители вашего знака не страдают отсутствием аппетита, поэтому совет сесть на диету – хотя бы однодневную – может вызвать интерес окружающих: под силу ли вам такая задача?

Близнецы 

Экономность – не ваш конек, но сегодня ее от вас и не потребуется – скорее, напротив: звезды советуют вам отправиться на шопинг и приобрести что-то такое, о чем вы давно мечтали – это поднимет ваш тонус. 

Рак 

Приступать к реализации важного профессионального проекта еще не время, а вот готовиться к ней не только можно, но и нужно: чем скрупулезнее и детальнее будет работа, тем больше шансов на успех. 

Лев 

День – или хотя бы его часть – необходимо посвятить общению с друзьями и родственниками: такой разговор не только доставит массу приятных эмоций, но и принесет ощутимую пользу в виде ценного совета. 

Дева 

Решая сложную профессиональную задачу, не хватитесь за первую попавшуюся версию – скорее всего, она окажется неправильной: дождитесь появления второй, а то и третьей – тут уже точно не ошибетесь. 

Весы 

«Кризис жанра», который вы в последнее время испытываете в работе, мешает достижению профессиональных успехов, хотя избежать его довольно просто: отпустите ситуацию и решение придет само по себе. 

Скорпион 

День, проведенный в покое, в плане восстановления сил превзойдет неделю полноценного отдыха: отсутствие раздражителей в виде окружающих людей поможет восстановить силы и даст новый запас энергии. 

Стрелец 

День приятных сюрпризов, которые, прежде всего, коснутся находящихся рядом с вами людей: возможно, кто-то из них поведет себя совсем не так, как вы от него ожидаете, и это покорит вас. 

Козерог 

Не стоит эмоционально реагировать на ч4ужой негатив – ничего кроме расшатывания нервной системы это вам не принесет, лучше проигнорировать его, тогда он тут же вернется к своему автору. 

Водолей 

День благоприятен для примирения с людьми, с которыми вы – вольно или невольно – поссорились накануне: окажется, что он позабыл все плохое, что вы успели ему сказать, а, значит, и вы забудьте о том, что говорил он. 

Рыбы 

Даже если вы никогда не занимались творчеством, попробуйте свои силы в занятии, которое так или иначе с ним связано: вы получите не только потрясающий результат, но и хорошее настроение. 

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