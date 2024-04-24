Курс валют на 24 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 24 апреля. Доллар резко подорожал на 20 коп. Евро потерял 5 коп., а польский злотый остался без изменений.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,58 грн (-20 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,26 грн (- 6коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,79 грн (0 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн

"ПУМБ" – 39,70-40,20 грн

"УкрСиббанк" – 39,35-39,90 грн

"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,85-42,85 грн

"ПУМБ" – 42,60-43,20 грн

"УкрСиббанк" – 41,85-42,85 грн

"Укрэксимбанк" – 42,15-42,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,72-9,91 грн

"ПУМБ" – 9,45-9,95 грн

"Укрэксимбанк" – 9,60-9,90 грн

Как сообщалось, эксперты прогнозируют, что к концу года стоимость американской валюты вырастет до 41,67 грн за доллар.

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