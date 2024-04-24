Курс валют на 24 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар резко подешевел.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 24 апреля. Доллар резко подорожал на 20 коп. Евро потерял 5 коп., а польский злотый остался без изменений.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,58 грн (-20 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,26 грн (- 6коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,79 грн (0 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн
- "ПУМБ" – 39,70-40,20 грн
- "УкрСиббанк" – 39,35-39,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,85-42,85 грн
- "ПУМБ" – 42,60-43,20 грн
- "УкрСиббанк" – 41,85-42,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,15-42,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,72-9,91 грн
- "ПУМБ" – 9,45-9,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,60-9,90 грн
Как сообщалось, эксперты прогнозируют, что к концу года стоимость американской валюты вырастет до 41,67 грн за доллар.
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