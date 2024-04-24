Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют на 24 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 24 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на 24 апреля 2024 года. / Фото: Associated Press

Доллар резко подешевел.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 24 апреля. Доллар резко подорожал на 20 коп. Евро потерял 5 коп., а польский злотый остался без изменений.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 39,58 грн (-20 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 42,26 грн (- 6коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,79 грн (0 коп.)

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн
  • "ПУМБ" – 39,70-40,20 грн
  • "УкрСиббанк" – 39,35-39,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,85-42,85 грн
  • "ПУМБ" – 42,60-43,20 грн
  • "УкрСиббанк" – 41,85-42,85 грн
  • "Укрэксимбанк" – 42,15-42,95 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,72-9,91 грн
  • "ПУМБ" – 9,45-9,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,60-9,90 грн

Как сообщалось, эксперты прогнозируют, что к концу года стоимость американской валюты вырастет до 41,67 грн за доллар.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация