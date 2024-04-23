Курс валют на 23 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 23 апреля. Доллар остался на уровне предыдущего дня . Евро потерял 6 коп., а польский злотый прибавил 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,78 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,31 грн (- 6коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,79 грн (+1 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн

"ПУМБ" – 39,60-40,10 грн

"УкрСиббанк" – 39,60-40,15 грн

"Укрэксимбанк" – 39,55-40,15 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,95-42,95 грн

"ПУМБ" – 42,50-43,10 грн

"УкрСиббанк" – 42,15-43,15 грн

"Укрэксимбанк" – 42,40-43,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,68-9,88 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,70-10,00 грн

Как сообщалось, эксперт Андрей Шевчишин спрогнозировал, подорожает ли доллар перед Пасхой. По его словам, в канун праздников традиционно происходит постепенный рост курса доллара.

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