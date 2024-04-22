Курс валют на 22 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

После выходных валюта выросла в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 22 апреля. Доллар добавил аж 18 коп . Евро увеличился на 11 коп., а польский злотый — на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,78 грн (+18 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,38 грн (+11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,78 грн (+2 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,55-40,15 грн

"ПУМБ" – 39,60-40,10 грн

"УкрСиббанк" – 39,50-40,10 грн

"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,10-43,10 грн

"ПУМБ" – 42,50-43,10 грн

"УкрСиббанк" – 42,10-43,10 грн

"Укрэксимбанк" – 42,30-43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,68-9,88 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,45-9,75 грн

Как сообщалось, в Украине доллар уже стал по 40 гривен. Гривна продолжает дешеветь, через две недели национальная валюта потеряла к доллару 95 копеек.

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