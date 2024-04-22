Курс валют на 22 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

После выходных валюта выросла в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 22 апреля. Доллар добавил аж 18 коп . Евро увеличился на 11 коп., а польский злотый — на 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,78 грн (+18 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,38 грн (+11 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,78 грн (+2 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 39,55-40,15 грн
- "ПУМБ" – 39,60-40,10 грн
- "УкрСиббанк" – 39,50-40,10 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 42,10-43,10 грн
- "ПУМБ" – 42,50-43,10 грн
- "УкрСиббанк" – 42,10-43,10 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,30-43,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,68-9,88 грн
- "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,45-9,75 грн
Как сообщалось, в Украине доллар уже стал по 40 гривен. Гривна продолжает дешеветь, через две недели национальная валюта потеряла к доллару 95 копеек.
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