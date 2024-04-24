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Рецепт зеленого борща с щавелем

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
51 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
223
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт зеленого борща с щавелем

Зеленый борщ со щавелем / Фото: Credits

Зеленый борщ – одно из самых полезных и вкусных первых блюд украинской кухни. Весной, когда так хочется свежей зелени, зеленый борщ с щавелем придется особенно кстати.

Основным ингредиентом блюда является свежий щавель. Также в состав зеленого борща входят свиные ребра, картофель, яйца, овощи и зелень.

Ингредиенты

свиные ребра
500 г
картофель
3 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
яйца
4 шт.
щавель свежий
150 г
вода
2,5 л
растительное масло
2 ст. л.
соль
зелень (укроп, петрушка).

Приготовление:

  1. Свиные ребра помойте и нарежьте на куски. Выложите в кастрюлю, залейте холодной водой и  доведите до кипения. Снимайте пенку, которая будет образовываться. Варите мясо на медленном огне один час, затем достаньте его из бульона, отделите от костей и нарежьте на небольшие кусочки. Бульон процедите и выложите в него мясо.
  2. Картофель, морковь и лук очистите. Картофель и лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на средней терке.
  3. Яйца отварите в кипящей воде 6-8 минут. Охладите, очистите и нарежьте кубиками.
  4. В кипящий бульон выложите картофель и варите 10 минут.
  5. На сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости.
  6. Щавель, укроп, петрушку хорошо промойте под проточной водой и мелко нарежьте.
  7. В бульон с картофелем выложите обжаренные овощи, яйца, щавель, зелень, посолите, доведите до кипения и проварите одну минуту. Дайте готовому борщу настояться 10-15 минут.

Советы:

  • Зеленый борщ подавайте со сметаной.

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