Рецепт зеленого борща с щавелем

Зеленый борщ – одно из самых полезных и вкусных первых блюд украинской кухни. Весной, когда так хочется свежей зелени, зеленый борщ с щавелем придется особенно кстати.
Основным ингредиентом блюда является свежий щавель. Также в состав зеленого борща входят свиные ребра, картофель, яйца, овощи и зелень.
Ингредиенты
- свиные ребра
- 500 г
- картофель
- 3 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- яйца
- 4 шт.
- щавель свежий
- 150 г
- вода
- 2,5 л
- растительное масло
- 2 ст. л.
- соль
- зелень (укроп, петрушка).
Приготовление:
- Свиные ребра помойте и нарежьте на куски. Выложите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимайте пенку, которая будет образовываться. Варите мясо на медленном огне один час, затем достаньте его из бульона, отделите от костей и нарежьте на небольшие кусочки. Бульон процедите и выложите в него мясо.
- Картофель, морковь и лук очистите. Картофель и лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на средней терке.
- Яйца отварите в кипящей воде 6-8 минут. Охладите, очистите и нарежьте кубиками.
- В кипящий бульон выложите картофель и варите 10 минут.
- На сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости.
- Щавель, укроп, петрушку хорошо промойте под проточной водой и мелко нарежьте.
- В бульон с картофелем выложите обжаренные овощи, яйца, щавель, зелень, посолите, доведите до кипения и проварите одну минуту. Дайте готовому борщу настояться 10-15 минут.
Советы:
- Зеленый борщ подавайте со сметаной.
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