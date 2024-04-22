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Рецепт рыбного супа с лососем

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
35 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
307
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт рыбного супа с лососем

Рыбный суп с лососем / Фото: Credits

Рыбный суп из лосося с картофелем – легкое, полезное и ароматное блюдо. Готовится такой супч буквально за полчаса. Для приготовления нужно иметь лосось, картофель, морковь и лук. 

Ингредиенты

филе лосося
300 г
картофель
3 шт.
вода
2,5 л
морковь
1 шт.
лук
1 шт.
лавровый лист
2 шт.
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
петрушка
  1. Лосось промойте, отделите от кожи, удалите косточки и нарежьте на средние кусочки.
  2. Лук и морковь очистите, помойте. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь тонкими полукольцами.
  3. В кастрюлю с толстым дном налейте растительное масло и обжарьте лук с морковью до золотистого цвета. Добавьте картофель и залейте водой, доведите до кипения и варите 10 минут. Посолите, поперчите. Выложите в кастрюлю рыбу, лавровый лист. 
  4. Варите пять минут, после закипания супа. В конце добавьте измельченную петрушку.

Советы:

  • Филе лосося можно заменить любой рыбой, которую вы любите.

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