Рецепт рыбного супа с лососем

Рыбный суп из лосося с картофелем – легкое, полезное и ароматное блюдо. Готовится такой супч буквально за полчаса. Для приготовления нужно иметь лосось, картофель, морковь и лук.
Ингредиенты
- филе лосося
- 300 г
- картофель
- 3 шт.
- вода
- 2,5 л
- морковь
- 1 шт.
- лук
- 1 шт.
- лавровый лист
- 2 шт.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- петрушка
- Лосось промойте, отделите от кожи, удалите косточки и нарежьте на средние кусочки.
- Лук и морковь очистите, помойте. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь тонкими полукольцами.
- В кастрюлю с толстым дном налейте растительное масло и обжарьте лук с морковью до золотистого цвета. Добавьте картофель и залейте водой, доведите до кипения и варите 10 минут. Посолите, поперчите. Выложите в кастрюлю рыбу, лавровый лист.
- Варите пять минут, после закипания супа. В конце добавьте измельченную петрушку.
Советы:
- Филе лосося можно заменить любой рыбой, которую вы любите.
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