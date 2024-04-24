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Рецепт зеленого борщу зі щавлем

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
51 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
276
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт зеленого борщу зі щавлем

Зелений борщ зі щавлем / Фото: Credits

Зелений борщ – одна з найкорисніших і найсмачніших перших страв української кухні. Навесні, коли так хочеться свіжої зелені, борщ зі щавлем буде особливо доречним.

Основним інгредієнтом страви є свіжий щавель. Також до складу зеленого борщу входять свинячі ребра, картопля, яйця, овочі та зелень.

Інгредієнти

ребра свинячі
500 г
картопля
3 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
щавель свіжий
150 г
яйце
4 шт.
вода
2,5 л
олія
2 ст. л.
сіль
зелень (кріп, петрушка)

Приготування:

  1. Свинячі ребра помийте та наріжте на шматки. Викладіть до каструлі, залийте холодною водою і доведіть до кипіння. Знімайте пінку, яка утворюватиметься.
  2. Варіть м'ясо на повільному вогні одну годину, потім дістаньте його з бульйону, відокремте від кісток і наріжте невеликими шматочками. Бульйон процідіть і викладіть до нього м'ясо.
  3. Картоплю, моркву й цибулю почистьте. Картоплю з цибулею наріжте невеликими кубиками, а моркву натріть на середній тертці.
  4. Яйця відваріть у киплячій воді 6-8 хвилин. Охолодіть, очистьте та наріжте кубиками.
  5. До киплячого бульйону викладіть картоплю і варіть 10 хвилин.
  6. На сковороді з олією обсмажте цибулю й моркву до м'якості.
  7. Щавель, кріп і петрушку добре промийте під проточною водою та дрібно наріжте.
  8. До бульйону з картоплею викладіть обсмажені овочі, яйця, щавель, зелень, посоліть, доведіть до кипіння і проваріть одну хвилину. Дайте готовому борщу настоятися 10-15 хвилин.

Поради:

  • Подавайте зелений борщ зі сметаною.

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