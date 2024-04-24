Рецепт зеленого борщу зі щавлем

Зелений борщ – одна з найкорисніших і найсмачніших перших страв української кухні. Навесні, коли так хочеться свіжої зелені, борщ зі щавлем буде особливо доречним.
Основним інгредієнтом страви є свіжий щавель. Також до складу зеленого борщу входять свинячі ребра, картопля, яйця, овочі та зелень.
Інгредієнти
- ребра свинячі
- 500 г
- картопля
- 3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- щавель свіжий
- 150 г
- яйце
- 4 шт.
- вода
- 2,5 л
- олія
- 2 ст. л.
- сіль
- зелень (кріп, петрушка)
Приготування:
- Свинячі ребра помийте та наріжте на шматки. Викладіть до каструлі, залийте холодною водою і доведіть до кипіння. Знімайте пінку, яка утворюватиметься.
- Варіть м'ясо на повільному вогні одну годину, потім дістаньте його з бульйону, відокремте від кісток і наріжте невеликими шматочками. Бульйон процідіть і викладіть до нього м'ясо.
- Картоплю, моркву й цибулю почистьте. Картоплю з цибулею наріжте невеликими кубиками, а моркву натріть на середній тертці.
- Яйця відваріть у киплячій воді 6-8 хвилин. Охолодіть, очистьте та наріжте кубиками.
- До киплячого бульйону викладіть картоплю і варіть 10 хвилин.
- На сковороді з олією обсмажте цибулю й моркву до м'якості.
- Щавель, кріп і петрушку добре промийте під проточною водою та дрібно наріжте.
- До бульйону з картоплею викладіть обсмажені овочі, яйця, щавель, зелень, посоліть, доведіть до кипіння і проваріть одну хвилину. Дайте готовому борщу настоятися 10-15 хвилин.
Поради:
- Подавайте зелений борщ зі сметаною.
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