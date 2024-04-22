Страны ОПЕК увеличат добычу нефти — Bloomberg

Международный валютный фонд прогнозирует, что страны ОПЕК и их партнеры начнут увеличивать добычу нефти, начиная с июля этого года.

Об этом информирует издание Bloomberg.

В сообщении указывается, что из-за увеличения добычи нефти Саудовская Аравия вернется в список стран с наибольшим ростом экономики.

"Ожидается, что ограничения будут полностью сняты в начале 2025 года", — отметил Амин Мати, руководитель миссии МВФ в королевстве, в интервью в Вашингтоне во время весенних встреч МВФ и Всемирного банка.

Данные МВФ указывают, что увеличение темпов роста крупнейшего в мире экспортера сырой нефти на следующий год с 5,5% до 6% уступает только Индии среди крупнейших экономик мира.

В начале следующего 2025 года добыча нефти в Саудовской Аравии составит 10 миллионов баррелей в день, что существенно больше почти трехлетнего минимума в 9 миллионов баррелей. В Саудовской Аравии заявили, что могут увеличить добычу до 12 миллионов баррелей в день, если будет необходимость.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ сократит морской экспорт дизеля до минимума за 5 месяцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что удары украинских дронов вызвали проблемы в РФ с нефтепереработкой.

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