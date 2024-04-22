В Сумской области раздалось 36 взрывов

В течение дня россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 36 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская общины.

Краснопольское общество: враг бил из минометов (13 взрывов). Также зафиксирован обстрел дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв).

Миропольское общество: произошла атака вражеского FPV дрона (1 взрыв).

Белопольское общество: с территории РФ совершен минометный обстрел (15 взрывов).

Середино-будская община: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля 2024 года в Сумах раздался ряд взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ударили по Одесщине, в результате чего пострадал 3-летний ребенок.

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