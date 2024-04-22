На Сумщині пролунало 36 вибухів

Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів). Також зафіксовано обстріл дроном-камікадзе типу «FPV» (1 вибух).

Миропільська громада: відбулася атака ворожого FPV дрона (1 вибух).

Білопільська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (15 вибухів).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 20 квітня 2024 року у Сумах пролунала низка вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили по Одещині, в результаті чого постраждала 3-річна дитина.

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