Загарбники атакують Україну безпілотниками: мапа тривог

Повітряна тривога оголошена на Одещині.
Російські загарбники в ніч проти 22 квітня атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі БпЛА були зафіксовані на півдні країни.
"Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області та Затоки Одеської області", - йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється про оголошення повітряної тривоги в Одеській області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські зенітники збили ворожий розвідувальний безпілотник французьким ЗРК Crotale.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ вдарила по Україні балістичними і авіаційними ракетами.
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