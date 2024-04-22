Загарбники атакують Україну безпілотниками: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 22 квітня атакують Україну ударними безпілотниками.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі БпЛА були зафіксовані на півдні країни.

"Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області та Затоки Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється про оголошення повітряної тривоги в Одеській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські зенітники збили ворожий розвідувальний безпілотник французьким ЗРК Crotale.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ вдарила по Україні балістичними і авіаційними ракетами.

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