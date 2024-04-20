Щоденні обстріли Одеси: Братчук розповів про тактику ударів РФ

Окупаційна армія Росії продовжує регулярно атакувати Одесу та область ударними дронами і балістичними ракети.

Про це "24 Каналу" розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він зазначив, що у суботу, 20 квітня, окупанти знову запустили балістичну ракету по Одесі з тимчасово окупованого Криму.

Братчук також нагадав, що 19 квітня окупанти вдарили по прифронтовій інфраструктурі. Внаслідок цього загорілися резервуари з агропромисловою продукцією, які мали йти до країн Африки та Азії.

"Це був також удар по Сінгапуру. Тому що частина цього виробництва – саме сінгапурські інвестиції. Там майже 1000 робочих місць. А інвестиції становили понад 300 мільйонів доларів. Влучання принесло досить великі збитки", – зазначив він.

Братчук наголосив, що загроза балістичних ударів по Одесі та області є буквально постійною. Є сподівання, що союзники посилять військову допомогу для України – і буде достатня кількість засобів ППО, які збивають балістику.

"Легше назвати дні, коли немає атак. Фактично кожного дня. Активізується повітряна розвідка ворога. Майже кожного дня знищуємо ворожі дрони. Так окупанти коригують удари балістикою. Як правило, це точкові удари. На жаль, прилітає не одна ракета. Щонайменше дві. Тому намагаємося максимально збивати ворожі дрони", – резюмував Сергій Братчук.

Нагадаємо, з’явилося супутникове фото наслідків удару ЗСУ по окупантах в Криму.

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