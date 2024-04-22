Захватчики атакуют Украину беспилотниками: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 22 апреля атакуют Украину ударными беспилотниками.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские БПЛА были зафиксированы на юге страны.

"Несколько групп ударных вражеских БПЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области и Залива Одесской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается об объявлении воздушной тревоги в Одесской области.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские зенитчики сбили вражеский разведывательный беспилотник французским ЗРК Crotale.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ ударила по Украине баллистическими и авиационными ракетами.

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