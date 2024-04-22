Захватчики атакуют Украину беспилотниками: карта тревог

Воздушная тревога объявлена в Одесской области.
Российские захватчики в ночь на 22 апреля атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские БПЛА были зафиксированы на юге страны.
"Несколько групп ударных вражеских БПЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области и Залива Одесской области", — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается об объявлении воздушной тревоги в Одесской области.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские зенитчики сбили вражеский разведывательный беспилотник французским ЗРК Crotale.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ ударила по Украине баллистическими и авиационными ракетами.
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