Країни ОПЕК збільшать видобуток нафти - Bloomberg

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що країни ОПЕК та їх партнери почнуть збільшувати видобуток нафти, починаючи з липня цього року.

Про це інформує видання Bloomberg.

У повідомленні вказується, що через збільшення видобутку нафти Саудівська Аравія повернеться до списку країн з найбільшим зростанням економіки.

"Очікується, що обмеження будуть повністю зняті на початку 2025 року", — зазначив Амін Маті, керівник місії МВФ у королівстві, в інтерв'ю у Вашингтоні під час весняних зустрічей МВФ і Світового банку.

Дані МВФ вказують, що збільшення темпів зростання найбільшого у світі експортера сирої нафти на наступний рік з 5,5% до 6%, що поступається лише Індії серед найбільших економік світу.

На початку наступного 2025 року видобуток нафти в Саудівській Аравії сягне 10 мільйонів барелів на день, що істотно більше майже трирічного мінімуму в 9 мільйонів барелів. У Саудівській Аравія заявили, що можуть збільшити видобуток до 12 мільйонів барелів на день, якщо буде необхідність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ скоротить морський експорт дизелю до мінімуму за 5 місяців.

Крім того, ми раніше інформували, що удари українських дронів спричинили проблеми в РФ з нафтопереробкою.

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