У Грузії поновились протести проти скандального закону про "іноагентів"

Організатори не виключають провокацій від силовиків.

У Тбілісі поновилися акції протесту проти закону про "іноземних агентів", який був схвалений парламентом Грузії у першому читанні.

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Про це інформує "Радіо Свобода".

У повідомленні вказується, що протестуючі громадяни спочатку знаходились під будівлею грузинського парламенту, але згодом пішли до будівлі Верховного суду Грузії.

Люди скандують "Ні російському закону! Так Європі!" та "Ні офшорному закону!".

Організатори акції заявили, що вони не виключають "провокацій з боку грузинських силовиків, тому закликали протестувальників не піддаватися на них".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Грузії готові скасувати скандальний закон про “іноагентів”, який викликав протести в країні, якщо такою буде вимога для вступу в Євросоюз.

Крім того, ми раніше інформували, що прем’єр Грузії пояснив ухвалення скандального закону загрозою "українізації".

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