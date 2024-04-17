В Грузії проросійські депутати в першому читанні ухвалили закон про "іноагентів"

Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.

Парламент Грузії в першому читанні ухвалив закон про “іноагентів”. Проти цього документу не проголосував ніхто з депутатів.

Про це пише “Ехо Кавказа”.

“Парламент Грузії затвердив у першому читанні закон про “іноагенти” – законопроект “Про прозорість іноземного впливу”. Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто”, – пише видання.

Нагадаємо, що закон про “іноагентів” в Парламент намагалися протягнути проросійські депутати, які хотіли підіграти кривавому диктатору Путіну.

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