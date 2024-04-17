Перші хвилини після атаки на Чернігів потрапили на відео бодикамери поліцейського

На ролику видно, як правоохоронець надає допомогу пораненим.

Поліція опублікувала відео перших хвилин після ракетного удару по Чернігову, яке зняла бодикамера правоохоронця, що прибув на місце.

Відповідний ролик поширила Нацполіція України.

"Чернігів. Перші хвилини після ранкової ракетної атаки росіян. Пошуково-рятувальна операція триває", – йдеться в підписі до відео.

На кадрах видно, як правоохоронець біжить на місце атаки і починає надавати допомогу пораненим.

"Він повинен жити. Він нам живий потрібен", – каже поліцейський, накладаючи кровоспинний турнікет пораненому чоловікові.

На кадрах також видно, що на місці працюють медики та надзвичайники.

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З’явилось відео з першими хвилинами після атаки по Чернігову

Нагадаємо, РФ вранці 17 квітня завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Внаслідок атак зруйновані багатоповерхівки, у будинках вибиті вікна. Наразі відомо про 14 загиблих та понад 60 постраждалих. Людей довелося витягувати з-під завалів.

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