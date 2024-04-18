Протести в Грузії: експерт прогнозує силовий сценарій

Під час протестів у Грузії проти скандального законопроєкту про “іноагентів” цілком ймовірний силовий сценарій, коли влада вирішить розігнати розбурханий натовп.

Таку думку висловив в коментарі ТСН відомий грузинський блогер та аналітик Зураб Чітая.

“Я не сумніваюся в тому, що натовп розганятимуть рано чи пізно. І що більше людей прийде, то складніше це буде зробити. Тим необхідніше це буде зробити [грузинській владі]... Коли натовп, як учора, наприклад, оточив канцелярію, і всередині цієї канцелярії прем'єр-міністр перебуває... Ситуація так чи інакше розпалюватиметься і що завгодно може трапитися”, – спрогнозував експерт.

За його словами, влада не може допустити, щоб натовп заблокував роботу уряду, але своїм ігноруванням вимог протестувальників розпалюватиме ситуацію.

“Мирний протест – це заява про наміри і свого роду ультиматум. Якщо на ці ультиматуми і на ці наміри народу досить довго не звертати увагу, начхати, грубо кажучи, в якийсь момент ситуація може наелектризуватися вже до сутичок і зіткнень”, – вважає Зураб Чітая.

На його думку, ухвалення скандального закону чинній грузинській владі потрібне саме для остаточного приборкання громадянського суспільства.

“Радикалізація протистояння між владою та громадянським суспільством – це те, для чого цей закон їм і потрібен, якщо не зараз, то надалі. Звісно, вони хочуть, щоб це було точково, поступово, як це відбувалося в Росії. Вони такий сценарій собі малюють, але це ж не означає, що їхній сценарій буде розіграно", – резюмував експерт.

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Нагадаємо, у Грузії спалахнули масові протести проти скандального законопроєкту про “Прозорість іноземного впливу”. Документ передбачає появу реєстру так званих іноземних агентів – некомерційних юридичних організацій і медіа, які фінансуються з-за кордону на понад 20%.

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