Які професії значно підвищують ризик деменції – дослідження

Дослідники виявили зв'язок між професійною діяльністю та ризиком виникнення когнітивних порушень і розвитку деменції.

Вчені дійшли висновку, що рутинна робота може сприяти погіршенню когнітивних здібностей і навіть стати передумовою розвитку деменції через невисокий рівень мозкової стимуляції під час професійної діяльності.

Про результати дослідження пише CNN.

Дослідники з'ясували, що постійна рутинна робота на 66% збільшує ризик виникнення когнітивних порушень і на 37% – ризик розвитку деменції.

"Наші результати показують цінність професії, яка вимагає складнішого мислення як способу збереження пам’яті в старості. Робочі завдання справді важливі для зміцнення когнітивного здоров’я", – розповіла Тріне Едвін, дослідниця з університетської лікарні Осло в Норвегії.

В дослідженні взяли участь 7 тисяч норвежців, за станом здоров'я та професійною діяльністю яких спостерігали 30 років, до моменту їхнього виходу на пенсію в 60-річному віці.

Це були люди 305 професій, яких науковці розділили на дві групи за когнітивними потребами, що їх вимагала робота учасників дослідження.

Рутинна робота потребувала постійного повторення однакових фізичних і розумових завдань, як це типово для фабричних робочих або касирів. До цієї ж групи професій зарахували домробітниць, сторожів, будівельників і листонош.

Більш вимоглива робота, яку назвали "когнітивно-захисною", потребувала творчого мислення, аналізу, нестандартного розв'язання проблем і передавання інформації іншим людям.

"У цій групі були юристи, лікарі, бухгалтери, технічні інженери та люди на державній службі, але найпоширенішою професією було викладання. Вчителі багато спілкуються з учнями й батьками, їм доводиться пояснювати та аналізувати інформацію. Це не так орієнтовано на рутину", – пояснила дослідниця.

Додаткової цінності дослідженню додає те, що більшість піддослідних усе своє професійне життя виконували роботу однакового ступеня складності, що дозволило вченим зробити висновки, як професійна діяльність впливає на ризик розвитку деменції з віком.

"Подібно до того, як ми можемо використовувати фізичні вправи для зростання та підтримки наших м’язів, тренування нашого мозку за допомогою більш захопливих робочих завдань і постійного колегіального спілкування, здається, також допомагає запобігти деменції", – додав директор з досліджень Інституту нейродегенеративних захворювань у Флориді, доктор Річард Айзексон, який не брав участі в дослідженні.

Вчені стверджують, що для зменшення ризику виникнення когнітивних порушень людям у будь-якому віці необхідно навчатися нового та підвищувати свій професійний рівень.

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