Протесты в Грузии: эксперт прогнозирует силовой сценарий

Принятие скандального закона действующим грузинским властям нужно именно для окончательного усмирения гражданского общества.
Во время протестов в Грузии против скандального законопроекта об "иноагентах" вполне вероятен силовой сценарий, когда власти решат разогнать распаленную толпу.
Такое мнение высказал в комментарии ТСН известный грузинский блоггер и аналитик Зураб Читая.
“Я не сомневаюсь в том, что толпа будет разгоняться рано или поздно. И чем больше людей придет, тем сложнее это будет сделать. Тем необходимо это будет сделать [грузинским властям]... Когда толпа, как вчера, например, окружила канцелярию, и внутри этой канцелярии премьер-министр находится... Ситуация так или иначе будет разгораться и что угодно может случиться”, — спрогнозировал эксперт.
По его словам, власти не могут допустить, чтобы толпа заблокировала работу правительства, но своим игнорированием требований протестующих будет разжигать ситуацию.
“Мирный протест – это заявление о намерениях и своего рода ультиматум. Если на эти ультиматумы и на эти намерения народу достаточно долго не обращать внимание, плевать, грубо говоря, в какой-то момент ситуация может наэлектризоваться уже до стычек и столкновений”, — считает Зураб Читая.
По его мнению, принятие скандального закона действующим грузинским властям нужно именно для окончательного усмирения гражданского общества.
"Радикализация противостояния между властью и гражданским обществом — это то, для чего этот закон им и нужен, если не сейчас, то в дальнейшем. Конечно, они хотят, чтобы это было точечно, постепенно, как это происходило в России. Они такой сценарий себе рисуют, но это не значит, что их сценарий будет разыгран", — резюмировал эксперт.
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Напомним, в Грузии вспыхнули массовые протесты против скандального законопроекта о "Прозрачности иностранного влияния". Документ предусматривает появление реестра так называемых иностранных агентов – некоммерческих юридических организаций и медиа, финансируемых из-за границы более чем на 20%.
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