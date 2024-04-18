"Цена очень большая": оккупант рассказал, почему не стоит ехать в Украину, чтобы заработать (видео)

"Сознательный" россиянин решил рассказать своим согражданам, что не стоит ехать на фронт, чтобы заработать денег. Мол, все может закончиться в первый же день.

Видеообращение россиянина опубликовал журналист Денис Казанский.

Российский военный рассказал, почему не стоит ехать в Украину, чтобы заработать

Цена очень большая

В своем видео оккупант изо всех сил пытается отговорить других ехать в Украину с целью заработка. Он отмечает, что цена этого очень большая.

"Если вы хотите чисто заработать, старайтесь сделать это дома. Были такие случаи, когда прибывшие вместе со мной ребята погибали в первый же день. Вчера он из "учебки", сегодня 200-й..." – констатировал захватчик.

Ранее оккупант, воевавший в составе ЧВК "Вагнер", а затем подписавший контракт на 5 лет с МО РФ, поделился планами на будущее после "путешествия" в Украину. Так, у него: осколочные ранения, переломы, удалено легкое и в перспективе ампутированная рука. Несмотря на это, "герой СВО" мечтает о возвращении на фронт.

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