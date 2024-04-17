Новый Майдан?: все, что известно о массовых протестах в Грузии

В Грузии становится все жарче – по стране пронеслась волна массовых протестов. Политическая ситуация очень напряженная! Митингующие не отступают, а полиция ведет себя жестко! В самом парламенте тоже горячо, там уже второй раз за несколько дней дерутся депутаты ! Что спровоцировало население Грузии, почему вспыхнул Майдан, при чем здесь Россия и почему митингующие кричат о "российских рабах", говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

К вечеру 16 апреля в самом центре Тбилиси рядом с парламентом Грузии собрались тысячи человек. Они, вооружившись национальными флагами, флагами Евросоюза, вышли в центр столицы, чтобы выразить свое возмущение документу, за который вот-вот их народные избранники хотели проголосовать.

Речь идет о скандальном законопроекте о "Прозрачности иностранного влияния". Документ предусматривает появление реестра так называемых иностранных агентов – некоммерческих юридических организаций и медиа, финансируемых из-за границы более чем на 20%. Та же норма в законодательстве существует в России, поэтому многие эксперты грузинский документ окрестили "клоном" российского.

Неудивительно, что Москва использует его для устрашения и притеснения независимых журналистов, активистов и инакомыслящих. Этого, как огня, боятся сознательные грузины.

Грузины недовольны

Митинг проходил довольно мирно, пока депутаты, которые именно собрались в здании парламента, несмотря на давление народа, не начали голосовать за скандальный законопроект.

Но в ситуацию вмешалась полиция, начавшая разгон митинга. Силовики из отрядов специального назначения действовали жестко: подогнали водометы, применили дубинки и слезоточивый газ.

Депутаты убежали?

Впрочем, людей в Грузии так просто не испугать, а вот депутаты оказались не столь смелыми. Народные избранники, почувствовав, что пахнет жареным, решили заботиться о своем здоровье и в сопровождении людей в черном, вышли из здания и уехали по домам. На том первый день протестов и кончился. Но оттого ситуация в стране не стала менее напряженной.

Что происходит в Грузии?

Сейчас в Грузии такое себе двоевластие: правительство возглавляет новый молодой премьер Иракли Кобахидзе, но есть нюанс, потому что оно из пророссийской партии "Грузинская мечта". Ее еще в 2012 году основал российский олигарх грузинского происхождения Бидзина Иванишвили, а недавно возглавлял еще один Ираклий, однако Гарибашвили – также пророссийский политик.

Бидзина Иванишвили / Фото: 41.ge

Именно при Гарибашвили, еще год назад, в марте 2023 года, законопроект об иноагентах подали на рассмотрение парламента впервые и даже согласовали в первом чтении. До второго так и не дошли, потому что не хватило храбрости. Грузины вышли на протесты и готовы были снести этот парламент вместе и с полицейской границей вокруг.

Президент против?

Но, как видите, через год пророссийское правительство снова пытается дожать этот документ. В противовес премьеру выступает Саломе Зурабишвили – опытная политик с проевропейскими взглядами, но, к сожалению, без полноты власти.

Саломе Зурабишвили / Фото: Associated Press

Все, что она может – это обращаться к людям, общаться с иностранными партнерами, тем спасая свою страну от российской диктатуры и ветировать драконовские законы. 17 апреля президент срочно созвала послов стран ЕС, чтобы обсудить с ними ситуацию в стране и нашумевший законопроект.

Между тем прошлогодняя ситуация снова повторяется. Депутаты парламента Грузии снова проголосовали за одиозный документ в первом чтении. Несмотря на то, что оппозиция пыталась сорвать голосование, это не удалось. За проголосовали – 83 депутата, против – 0. Всего в парламенте Грузии 150 парламентариев.

Грузия может "пролететь" мимо ЕС

Реакция международного сообщества здесь однозначна – это наступление на демократию в стране! Еще 16 апреля среди первых предостерег грузин глава Евросовета Шарль Мишель. Такими темпами Грузии никогда не быть у ЕС.

"Грузинский народ избрал европейский путь, и в ответ Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата в прошлом декабре. Позвольте мне четко сказать: проект Закона о прозрачности внешнего влияния не согласуется со стремлением Грузии вступить в ЕС и траекторией ее вступления и будет отдалять Грузию от ЕС, а не будет приближать", – сказал Мишель.

Вся Грузия "на ушах"

Грузины все понимают и откровенно говорят, откуда торчат уши у этого законопроекта. Митингующие кричат в адрес парламентариев и зовут их "русскими", рабами и предателями.

Рука Москвы

Конечно, все это происки Москвы, которая уже годами пытается перетянуть современную и процветающую бывшую советскую республику обратно к своим грязным объятиям. Для этого даже была создана пророссийская партия во главе с российским олигархом. Вам это ничего не припоминает?

Как пишут грузинские СМИ, за 2 дня протеста полиция задержала 30 человек. Впрочем, отходить от парламента грузины не собираются. Новый масштабный митинг планируется вечером 17 апреля. Время у грузинского народа еще есть, потому что для того, чтобы принять этот закон окончательно, нужно еще 2 чтения.

Однако эксперты говорят, что в этот раз шансы на его принятие больше. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, принятый парламентом в первом чтении. Но это может стать только временным решением. В Грузии президентское вето преодолевается простым большинством голосов. Согласно Конституции страны, если президент не согласен с законом, он должен предложить поправки. Их ставят на голосование, и если они не проходят, снова голосуют за первоначальную редакцию законопроекта. Если президент в пятидневный срок отказывается подписывать его и тогда, то это делает председатель парламента.

Что не так с законопроектом?

Почему же грузины так переживают из-за скандального законопроекта? Всё просто. Его задача – маркировать сообщества и организации, которые получат 20% своего финансирования из-за рубежа. Это могут быть гранты, подарки, донаты и т.д. В России такой впервые был принят еще в 2012 году, аргументируя это тем, что такой закон есть и в США. Но в отличие от Америки в путинской России не просто вели реестр СМИ и финансируемых из-за рубежа общественных организаций, а начали постепенно закручивать гайки.

Грузия шагает по пути РФ?

А после начала полномасштабной войны РФ против Украины фактически устроили охоту на так называемых иноагентов. И вот теперь у РФ почти все, кто против Путина – это иноагенты.

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По одному росчерку пера дяди из ФСБ иностранным агентом может стать любой: общественный активист, профессор, проведший лекцию в иностранном высшем, СМИ, получивший грант из-за границы или даже студент, также выигравший грант, а также журналисты, актеры, певцы и т.д.

И, конечно, это делают выборочно – маркируют только тех, кто против Путина. Большинство из журналистов и деятелей-иноагентов после 2022 года сбежали из России, а оставшиеся хотят иметь бизнес в РФ — имеют "черную метку".

Надеемся, грузинская оппозиция не повторит ошибок российской. Слабина сегодня приведет к диктатуре завтра, а послезавтра – к потере суверенитета и независимости.

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"РАБЫ! ПРЕДАТЕЛИ! РУССКИЕ!" В ГРУЗИИ – МАЙДАН! ЧТО ПРОИСХОДИТ?!