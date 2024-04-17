Генсек НАТО отреагировал на нужды Украины в ПВО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что у стран-членов НАТО достаточно систем противовоздушной обороны, которые можно передать Украине.

Об этом он заявил в среду, 17 апреля, в ходе пресс-конференции.

По его словам, в Европе расположено около 100 средств ПВО.

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"Я не могу назвать точное количество, потому что это разведывательная или секретная информация, в которую я не могу вдаваться", — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО подтвердил, что Североатлантический союз имеет на вооружении значительное количество батарей Patriot, но подчеркнул, что именно США "несут глобальную ответственность".

"У нас есть системы достаточно большие для того, чтобы мы могли поставлять значительно больше Украины, когда речь идет о противовоздушной обороне в целом, в частности батареи Patriot. И именно над этим мы сейчас работаем", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Напомним, западные партнеры проинформированы, что у Украины недостаточно ракет для ПВО, из-за чего наши защитники не могут в полной мере сбивать российские ракеты, которыми они бьют по нашему государству.

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