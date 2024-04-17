Генсек НАТО відреагував на потребу України в ППО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що у країн-членів Альянсу достатньо систем протиповітряної оборони, які можна передати Україні.

Про це він заявив у середу, 17 квітня, заяву під час пресконференції.

За його словами, в Європі розташовано близько 100 засобів ППО.

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"Я не можу назвати точну кількість, тому що це розвідувальна або секретна інформація, в яку я не можу вдаватися", - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО підтвердив, що Альянс має на озброєнні значну кількість батарей Patriot, але наголосив, що саме США "несуть глобальну відповідальність".

"У нас є системи, достатньо великі для того, щоб ми могли постачати значно більше Україні, коли йдеться про протиповітряну оборону загалом, зокрема батареї Patriot. І саме над цим ми зараз працюємо", - наголосив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, західні партнери поінформовані, що в України недостатньо ракет для ППО, через що наші захисники не можуть повною мірою збивати російські ракети, якими вони б’ють по нашій державі.

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