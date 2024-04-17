Новий Майдан?: все, що відомо про масові протести у Грузії

У Грузії стає дедалі гарячіше – країною пронеслася хвиля масових протестів. Політична ситуація дуже напружена! Мітингарі не відступають, а поліція поводиться жорстко! В самому парламенті також гаряче, там уже вдруге за кілька днів б’ються депутати! Що спровокувало населення Грузії, чому спалахнув Майдан, до чого тут Росія і чому мітингарі кричать про "російських рабів" — йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

Надвечір 16 квітня у самому центрі Тбілісі поруч із парламентом Грузії зібралися тисячі людей. Вони, озброївшись національними стягами, прапорами Євросоюзу, вийшли до центру столиці, щоб висловити своє обурення щодо документу, за який от-от їхні народні обранці хотіли проголосувати.

Йдеться про скандальний законопроєкт про “Прозорість іноземного впливу”. Документ передбачає появу реєстру так званих іноземних агентів – некомерційних юридичних організацій та медіа, які фінансуються з-за кордону на понад 20%. Така сама норма у законодавстві є в Росії, тому багато експертів грузинський документ охрестили “клоном” російського.

Не дивно, що Москва використовує його для залякування і утиску незалежних журналістів, активістів та інакодумців. Цього, як вогню, бояться свідомі грузини.

Грузини невдоволені

Мітинг проходив доволі мирно, аж поки депутати, які саме зібрались у будівлі парламенту, попри тиск народу не почали голосувати за скандальний законопроєкт.

Але в ситуацію втрутилась поліція, яка почала розгін мітингу. Силовики із загонів спеціального призначення діяли жорстко: підігнали водомети, застосували кийки і сльозогінний газ.

Депутати повшивалися?

Утім, людей у Грузії так просто не налякати, а от депутати виявились не такими сміливими. Народні обранці, відчувши, що пахне смаженим, вирішили піклуватися про своє здоров’я і в супроводі “людей у чорному” вийшли з будівлі і поїхали по домівках. На тому перший день протестів і скінчився. Але від того ситуація в країні не стала менш напруженою.

Що відбувається в Грузії?

Нині в Грузії таке собі двовладдя: уряд очолює новий молодий прем’єр Іраклі Кобахідзе, але є нюанс, бо він з проросійської партії “Грузинська мрія”. Її ще 2012 року заснував російський олігарх грузинського походження Бідзіна Іванішвілі, а донедавна очолював ще один Іраклі, але Гарібашвілі – також проросійський політик.

Бідзіна Іванішвілі / Фото: 41.ge

Саме за Гарібашвілі ще рік тому, у березні 2023 року, законопроєкт про “іноагентів” подали на розгляд парламенту вперше і навіть погодили у першому читанні. До другого так і не дійшли, бо забракло хоробрості. Грузини вийшли на протести і готові були знести той парламент разом із поліцейським кордоном навколо.

Президентка проти?

Але, як бачите, за рік проросійський уряд знову намагається дотиснути цей документ. На противагу прем’єру виступає Саломе Зурабішвілі – досвідчена політикиня з проєвропейськими поглядами, але, на жаль, без повноти влади.

Саломе Зурабішвілі / Фото: Associated Press

Все, що вона може – це звертатись до людей, спілкуватись з іноземними партнерами, таким чином рятуючи свою країну від російської диктатури, і ветувати драконівські закони. 17 квітня президентка терміново скликала послів країн ЄС, щоб обговорити з ними ситуацію в країні і нашумілий законопроєкт.

А тим часом минулорічна ситуація знову повторюється. Депутати парламенту Грузії знову проголосували за одіозний документ у першому читанні. Попри те, що опозиція намагалась зірвати голосування, їй це не вдалося. "За" проголосували 83 депутати, проти – 0. Загалом у парламенті Грузії 150 парламентарів.

Грузія може “пролетіти” повз ЄС

Реакція міжнародної спільноти тут однозначна – це наступ на демократію в країні! Ще 16 квітня серед перших застеріг грузинів голова Євроради Шарль Мішель. Такими темпами Грузії ніколи не бути у ЄС.

"Грузинський народ обрав європейський шлях, і у відповідь Європейська рада надала Грузії статус кандидата минулого грудня. Дозвольте мені чітко сказати: проєкт Закону про прозорість зовнішнього впливу не узгоджується з прагненням Грузії вступити до ЄС і траєкторією її вступу і віддалятиме Грузію від ЄС, а не наближатиме", – сказав Мішель.

Вся Грузія “на вухах”

Грузини ж все розуміють і відверто кажуть, звідки стирчать вуха у цього законопроєкту. Мітингарі кричать на адресу парламентарів і кличуть їх “русскімі”, рабами і "прєдатєлямі".

Рука Москви

Звісно, що все це підступи Москви, яка вже роками намагається перетягнути сучасну і квітучу колишню радянську республіку назад до своїх брудних обіймів. Для цього навіть створили проросійську партію на чолі з російським олігархом. Вам це нічого не нагадує?

Як пишуть грузинські ЗМІ, за 2 дні протестів поліція затримала 30 людей. Утім, відходити від парламенту грузини не збираються. Новий масштабний мітинг планується вже ввечері 17 квітня. Час грузинський народ ще має, бо для того, щоб ухвалити цей закон остаточно, потрібно ще два читання.

Однак експерти кажуть, що цього разу шанси на його ухвалення більші. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на законопроєкт, ухвалений парламентом у першому читанні. Але це може стати лише тимчасовим рішенням. У Грузії президентське вето долається простою більшістю голосів. Згідно з Конституцією країни, якщо президент не згоден із законом, він має запропонувати правки. Їх ставлять на голосування, і якщо вони не проходять, знову голосують за початкову редакцію законопроєкту. Якщо президент у п'ятиденний термін відмовляється його підписувати і тоді, то це робить голова парламенту.

Що не так із законопроєктом?

Чому ж грузини так переймаються через скандальний законопроєкт? Все просто. Його задача – маркувати спільноти та організації, які отримують 20% свого фінансування з-за кордону. Це можуть бути гранти, подарунки, донати тощо. У Росії такий вперше ухвалили ще 2012 року, аргументуючи це тим, що такий закон є і в США. Але, на відміну від Америки, у путінській Росії не просто вели реєстр ЗМІ та громадських організацій, що фінансуються з-за кордону, а почали поступово закручувати гайки.

Грузія крокує шляхом РФ?

А після початку повномасштабної війни РФ проти України фактично влаштували “полювання” на так званих іноагентів. І от тепер у РФ чи не всі, хто проти Путіна – це іноагенти.

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За одним розчерком пера дядька з ФСБ іноземним агентом може стати будь-хто: громадський активіст, професор, який провів лекцію в іноземному виші, ЗМІ, яке отримало грант з-за кордону, чи навіть студент, який виграв грант, а також журналісти, актори, співаки тощо.

І, звісно, це роблять вибірково – маркують лише тих, хто проти Путіна. Більшість з журналістів та діячів-“іноагентів” після 2022 року втекли з Росії, а ті, що залишилися, чи хочуть мати бізнес в РФ – мають “чорну мітку”.

Сподіваємось, грузинська опозиція не повторить помилок російської. Слабина сьогодні призведе до диктатури завтра, а післязавтра – до втрати суверенітету і незалежності.

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"РАБЫ! ПРЕДАТЕЛИ! РУССКИЕ!" В ГРУЗІЇ – МАЙДАН! ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?!