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Найкращі сорти кабачків, які рекомендують фахівці для відкритого ґрунту, теплиці, під плівку

Найкращі сорти кабачків, які рекомендують фахівці для відкритого ґрунту, теплиці, під плівку

Найкращі сорти кабачків

Ці сорти кабачків варто посадити у відкритому ґрунті або в теплиці.

Щоб вирощувати  кабачки, потрібно не тільки знати тонкощі догляду і підживлення, але й визначитись з сортом, який найкраще підійде для вашого регіону та клімату, та залежно від того, що ви збираєтеся робити з овочами.

Які сорти кабачків посадити на городі або в закритому ґрунті

Експерти рекомендують насамперед звернути увагу на ті сорти та гібриди кабачків, які відрізняються скоростиглістю, врожайністю, а також стійкістю до захворювань та негативних погодних факторів. 

  • Кавілі F1 (Nunhems)  — ультраранній гібрид кабачка, який успішно росте у відкритому ґрунті та під плівкою. Плоди вузько циліндричні, щільні, з високим вмістом цукрів. Кабачок цього сорту можна використовувати як свіжим, так і для консервації. Гібрид виділяється толерантністю до борошнистої роси.
  • Ангеліна F1 (Syngenta) швидкостиглий кабачок для вирощування під покриттям та у відкритому ґрунті.  Плоди ідеальної циліндричної форми, без ребер, світло-зеленого кольору, добре транспортуються без пошкодження шкірки та довго зберігають свій товарний вигляд. Ще одна перевага цього сорту у тому, що він стійкий до таких хвороб, як вірус мозаїки цукіні, вірус огіркової мозаїки, вірус плямистості та борошнистої роси.
  • Іскандер F1 (Seminis) — стресостійкий та врожайний сорт. Листя велике з білими плямами, яке оберігає кабачок від перегріву і підвищує стійкість гібрида до посухи. Плоди світло-зелені, кора тонка, тому кабачки добре підходять для перероблення. Іскандер F1 родить до морозів та зберігає товарні властивості навіть за умови  переростання.
  • Ленуца F1 (Semenaoptom) ранній гібридний кабачок, який можна використовувати у свіжому вигляді та перероблення. Слабо уражається такими хворобами, як борошниста роса і бактеріоз. М'якота світла, щільна, містить 3% цукрів. Сорт відрізняється врожайністю та скоростиглістю. 
  • Аспірант (Semenaoptom)  ранній сорт кабачка як для споживання у свіжому вигляді, так і для перероблення та консервування, призначений для культивування у відкритому ґрунті. Сорт стійкий до борошнистої роси. М’якуш білий і соковитий, з високим вмістом сухих речовин. Рослина невибаглива до умов вирощування.
  • Атілла F1 (Lucky Seed) — скоростиглий високоврожайний гібрид кабачка з тривалим терміном плодоношення. Кабачки світло-оливкового забарвлення, циліндричні, м’якуш ніжний, білий і щільний. Відрізняється приємним смаком, транспортабельністю та гарно зберігається. 
  • Ардендо 174 F1 (Enza Zaden) — гібрид кабачка для вирощування  плодів у теплицях навесні та у відкритому ґрунті влітку та восени. Сорт стійкий до грибних захворювань та вірусів. Має високу стійкість до механічних пошкоджень під час збирання. Плоди циліндричні, блідо-зелені, гладкі, без вираженої ребристості. Кабачки придатні для тривалого транспортування та ідеально підходять для перероблення.
  • Лавіна F1 (Lucky Seed)  гібрид кабачка раннього терміну дозрівання, що має високу врожайність. Його можна вирощувати в польових умовах, а також для отримання врожаю рано навесні у плівкових теплицях. Плоди ніжного оливкового забарвлення, м’якуш білий, ніжний, середньої щільності.
  • Грибовський 37 (Semenaoptom)  ранній високоврожайний сорт кабачка для посадки у відкритому та закритому ґрунті. Рослина стійка до багатьох захворювань, таких як бактеріоз, борошниста роса, а також різних гнилей. Плоди циліндричні, гладкі, на початку світло-зеленого кольору, а під час дозрівання стають світло-жовтими. Головна перевага сорту кабачків Грибовський 37 — це невибагливість до умов зростання. Його плоди можна консервувати, солити та використовувати у свіжому вигляді для домашніх страв.
  • Асма F1 (Clause) скоростиглий кущовий кабачок для вирощування. Рослина толерантна до борошнистої роси. Використовується для отримання раннього врожаю під плівковими покриттями та у відкритому ґрунті. Плоди правильної циліндричної форми, світло-зеленого кольору, всередині біла однорідна м'якота із ніжним солодким смаком. Кабачок дає стабільний урожай протягом 4-6 місяців. Він надовго зберігає чудовий смак та товарні якості після збирання та під час транспортування.
  • Аделія F1  гібрид кабачка, призначений для вирощування в теплицях, а також влітку та восени у відкритому ґрунті. Плоди світло-зелені, у вигляді подовженого циліндра, без ребристості. Кабачки чудової якості, добре транспортуються на далекі відстані. Стійкі до таких хвороб, як борошниста роса, вірусів жовтої мозаїки цукіні, мозаїки кавуна та кільцевої плямистості.
  • Марселла F1 (Enza Zaden) середньоранній кабачок для культивування навесні в теплицях із плівки, а також влітку та восени в полі чи городі. Рослина стійка до поширених вірусних захворювань, зокрема до борошнистої роси. Завдяки цим якостям можна збирати врожай до заморозків. Плоди світло-зеленого кольору з глянсовою шкіркою, 
  • Теренум F1 — ультраранній кабачок для консервування та виготовлення ікри. Толерантний до низьких температур ґрунту і має високу стійкість до вірусів і борошнистої роси. Кабачки вирівняні, циліндричні, кремового кольору з високим вмістом сухих речовин, придатні для вирощування у відкритому та закритому ґрунті.
  • Арал F1 (Sakata) ультраранній гібрид, підходить для вирощування у відкритому ґрунті та для отримання надранньої продукції в теплиці. Рослина стійка до вірусу жовтої мозаїки цукіні та мозаїки кавуна. Плоди циліндричної форми, світло-зеленого кольору із білою м'якотою. Кабачок можна консервувати шматками та заморожувати.  Кабачок родить до низьких температур.
  • Карізма F1 (Syngenta)  ранній та надзвичайно продуктивний гібрид, стійкий до вірусів і борошнистої роси. Плоди світло-зеленого кольору, циліндричної форми. Структура м’якуша ніжна, біла, з чудовими смаковими якостями.

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