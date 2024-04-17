Найкращі сорти кабачків, які рекомендують фахівці для відкритого ґрунту, теплиці, під плівку

Ці сорти кабачків варто посадити у відкритому ґрунті або в теплиці.

Щоб вирощувати кабачки, потрібно не тільки знати тонкощі догляду і підживлення, але й визначитись з сортом, який найкраще підійде для вашого регіону та клімату, та залежно від того, що ви збираєтеся робити з овочами.

Які сорти кабачків посадити на городі або в закритому ґрунті

Експерти рекомендують насамперед звернути увагу на ті сорти та гібриди кабачків, які відрізняються скоростиглістю, врожайністю, а також стійкістю до захворювань та негативних погодних факторів.

Кавілі F1 (Nunhems) — ультраранній гібрид кабачка, який успішно росте у відкритому ґрунті та під плівкою. Плоди вузько циліндричні, щільні, з високим вмістом цукрів. Кабачок цього сорту можна використовувати як свіжим, так і для консервації. Гібрид виділяється толерантністю до борошнистої роси.

— ультраранній гібрид кабачка, який успішно росте у відкритому ґрунті та під плівкою. Плоди вузько циліндричні, щільні, з високим вмістом цукрів. Кабачок цього сорту можна використовувати як свіжим, так і для консервації. Гібрид виділяється Ангеліна F1 (Syngenta) — швидкостиглий кабачок для вирощування під покриттям та у відкритому ґрунті. Плоди ідеальної циліндричної форми, без ребер, світло-зеленого кольору, добре транспортуються без пошкодження шкірки та довго зберігають свій товарний вигляд. Ще одна перевага цього сорту у тому, що він стійкий до таких хвороб, як вірус мозаїки цукіні, вірус огіркової мозаїки, вірус плямистості та борошнистої роси.

— швидкостиглий кабачок для вирощування під покриттям та у відкритому ґрунті. Плоди ідеальної циліндричної форми, без ребер, світло-зеленого кольору, шкірки та довго зберігають свій товарний вигляд. Ще одна перевага цього сорту у тому, що він стійкий до таких хвороб, як вірус мозаїки цукіні, вірус огіркової мозаїки, вірус плямистості та борошнистої роси. Іскандер F1 (Seminis) — стресостійкий та врожайний сорт. Листя велике з білими плямами, яке оберігає кабачок від перегріву і підвищує стійкість гібрида до посухи. Плоди світло-зелені, кора тонка, тому кабачки добре підходять для перероблення. Іскандер F1 родить до морозів та зберігає товарні властивості навіть за умови переростання.

— стресостійкий та врожайний сорт. Листя велике з білими плямами, яке оберігає кабачок від перегріву і підвищує стійкість гібрида до посухи. Плоди світло-зелені, кора тонка, тому кабачки Іскандер F1 та зберігає товарні властивості навіть за умови переростання. Ленуца F1 (Semenaoptom) — ранній гібридний кабачок, який можна використовувати у свіжому вигляді та перероблення. Слабо уражається такими хворобами, як борошниста роса і бактеріоз. М'якота світла, щільна, містить 3% цукрів. Сорт відрізняється врожайністю та скоростиглістю.

— ранній гібридний кабачок, який можна використовувати у свіжому вигляді та перероблення. Слабо уражається такими хворобами, як борошниста роса і бактеріоз. М'якота світла, щільна, містить 3% цукрів. Сорт відрізняється Аспірант (Semenaoptom) — ранній сорт кабачка як для споживання у свіжому вигляді, так і для перероблення та консервування, призначений для культивування у відкритому ґрунті. Сорт стійкий до борошнистої роси. М’якуш білий і соковитий, з високим вмістом сухих речовин. Рослина невибаглива до умов вирощування.

— ранній сорт кабачка як для споживання у свіжому вигляді, так і для перероблення та консервування, призначений для культивування у відкритому ґрунті. Сорт стійкий до борошнистої роси. М’якуш білий і соковитий, з високим вмістом сухих речовин. Рослина до умов вирощування. Атілла F1 (Lucky Seed) — скоростиглий високоврожайний гібрид кабачка з тривалим терміном плодоношення. Кабачки світло-оливкового забарвлення, циліндричні, м’якуш ніжний, білий і щільний. Відрізняється приємним смаком, транспортабельністю та гарно зберігається.

— скоростиглий високоврожайний гібрид кабачка з тривалим терміном плодоношення. Кабачки світло-оливкового забарвлення, циліндричні, м’якуш ніжний, білий і щільний. Відрізняється приємним смаком, транспортабельністю та гарно зберігається. Ардендо 174 F1 (Enza Zaden) — гібрид кабачка для вирощування плодів у теплицях навесні та у відкритому ґрунті влітку та восени. Сорт стійкий до грибних захворювань та вірусів . Має високу стійкість до механічних пошкоджень під час збирання. Плоди циліндричні, блідо-зелені, гладкі, без вираженої ребристості. Кабачки придатні для тривалого транспортування та ідеально підходять для перероблення.

— гібрид кабачка для вирощування плодів у теплицях навесні та у відкритому ґрунті влітку та восени. Сорт . Має високу стійкість до механічних пошкоджень під час збирання. Плоди циліндричні, блідо-зелені, гладкі, без вираженої ребристості. Кабачки придатні для тривалого транспортування та ідеально підходять для перероблення. Лавіна F1 (Lucky Seed) — гібрид кабачка раннього терміну дозрівання, що має високу врожайність. Його можна вирощувати в польових умовах, а також для отримання врожаю рано навесні у плівкових теплицях. Плоди ніжного оливкового забарвлення, м’якуш білий, ніжний, середньої щільності.

— гібрид кабачка раннього терміну дозрівання, що має високу врожайність. Його можна вирощувати в польових умовах, а також для отримання врожаю рано навесні у плівкових теплицях. Плоди ніжного оливкового забарвлення, м’якуш білий, ніжний, середньої щільності. Грибовський 37 (Semenaoptom) — ранній високоврожайний сорт кабачка для посадки у відкритому та закритому ґрунті. Рослина стійка до багатьох захворювань , таких як бактеріоз, борошниста роса, а також різних гнилей. Плоди циліндричні, гладкі, на початку світло-зеленого кольору, а під час дозрівання стають світло-жовтими. Головна перевага сорту кабачків Грибовський 37 — це невибагливість до умов зростання . Його плоди можна консервувати, солити та використовувати у свіжому вигляді для домашніх страв.

— ранній високоврожайний сорт кабачка для посадки у відкритому та закритому ґрунті. Рослина , таких як бактеріоз, борошниста роса, а також різних гнилей. Плоди циліндричні, гладкі, на початку світло-зеленого кольору, а під час дозрівання стають світло-жовтими. Головна перевага сорту кабачків Грибовський 37 — це . Його плоди можна консервувати, солити та використовувати у свіжому вигляді для домашніх страв. Асма F1 (Clause) — скоростиглий кущовий кабачок для вирощування. Рослина толерантна до борошнистої роси. Використовується для отримання раннього врожаю під плівковими покриттями та у відкритому ґрунті. Плоди правильної циліндричної форми, світло-зеленого кольору, всередині біла однорідна м'якота із ніжним солодким смаком. Кабачок дає стабільний урожай протягом 4-6 місяців. Він надовго зберігає чудовий смак та товарні якості після збирання та під час транспортування.

— скоростиглий кущовий кабачок для вирощування. Рослина Використовується для отримання раннього врожаю під плівковими покриттями та у відкритому ґрунті. Плоди правильної циліндричної форми, світло-зеленого кольору, всередині біла однорідна м'якота із ніжним солодким смаком. Кабачок дає стабільний Він надовго зберігає чудовий смак та товарні якості після збирання та під час транспортування. Аделія F1 — гібрид кабачка, призначений для вирощування в теплицях, а також влітку та восени у відкритому ґрунті. Плоди світло-зелені, у вигляді подовженого циліндра, без ребристості. Кабачки чудової якості, добре транспортуються на далекі відстані. Стійкі до таких хвороб, як борошниста роса, вірусів жовтої мозаїки цукіні, мозаїки кавуна та кільцевої плямистості.

— гібрид кабачка, призначений для вирощування в теплицях, а також влітку та восени у відкритому ґрунті. Плоди світло-зелені, у вигляді подовженого циліндра, без ребристості. Кабачки чудової якості, добре транспортуються на далекі відстані. Стійкі як борошниста роса, вірусів жовтої мозаїки цукіні, мозаїки кавуна та кільцевої плямистості. Марселла F1 (Enza Zaden) — с ередньоранній кабачок для культивування навесні в теплицях із плівки, а також влітку та восени в полі чи городі. Рослина стійка до поширених вірусних захворювань , зокрема до борошнистої роси. Завдяки цим якостям можна збирати врожай до заморозків. Плоди світло-зеленого кольору з глянсовою шкіркою,

— ередньоранній кабачок для культивування навесні в теплицях із плівки, а також влітку та восени в полі чи городі. Рослина , зокрема до борошнистої роси. Завдяки цим якостям можна збирати врожай до заморозків. Плоди світло-зеленого кольору з глянсовою шкіркою, Теренум F1 — ультраранній кабачок для консервування та виготовлення ікри . Толерантний до низьких температур ґрунту і має високу стійкість до вірусів і борошнистої роси. Кабачки вирівняні, циліндричні, кремового кольору з високим вмістом сухих речовин, придатні для вирощування у відкритому та закритому ґрунті.

— ультраранній кабачок . Толерантний до низьких температур ґрунту і має високу стійкість до вірусів і борошнистої роси. Кабачки вирівняні, циліндричні, кремового кольору з високим вмістом сухих речовин, придатні для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Арал F1 (Sakata) — ультраранній гібрид, підходить для вирощування у відкритому ґрунті та для отримання надранньої продукції в теплиці. Рослина стійка до вірусу жовтої мозаїки цукіні та мозаїки кавуна. Плоди циліндричної форми, світло-зеленого кольору із білою м'якотою. Кабачок можна консервувати шматками та заморожувати. Кабачок родить до низьких температур.

— ультраранній гібрид, підходить для вирощування у відкритому ґрунті та для отримання надранньої продукції в теплиці. Рослина жовтої мозаїки цукіні та мозаїки кавуна. Плоди циліндричної форми, світло-зеленого кольору із білою м'якотою. Кабачок можна консервувати шматками та заморожувати. Кабачок родить до низьких температур. Карізма F1 (Syngenta) — ранній та надзвичайно продуктивний гібрид, стійкий до вірусів і борошнистої роси. Плоди світло-зеленого кольору, циліндричної форми. Структура м’якуша ніжна, біла, з чудовими смаковими якостями.

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