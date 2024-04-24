Через БПЛА-атаки і повені нафтопереробка в РФ впала до мінімуму за 11 місяців – ISW

Майбутні дронові атаки можуть вивести з ладу та порушити більшу частину нафтопереробних потужностей РФ і накласти критичні обмеження на її нафтопереробку.

Удари українських БПЛА і нещодавні повені в Росії призвели до того, що тижнева переробка нафти в країні опустилася до мінімуму за 11 місяців, хоча зниження нафтопереробки поки що було незначним.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомило видання Bloomberg, станом на середину квітня Росія переробляла 5,22 млн барелів сирої нафти на день. Це на 10 тис. барелів менше, ніж у середньому на початку місяця.

Також повідомляється, що Росія переробляла 1,23 млн барелів сирої нафти на добу від січня на НПЗ, по яких раніше українські війська завдали дронових ударів, що на 280 тис. барелів менше, ніж до початку українських БПЛА-атак наприкінці січня.

Зазначається, що станом на 2 квітня українські безпілотники зупинили 14% загальних нафтопереробних потужностей Росії.

Окрім того, повінь в Оренбурзькій області змусила Орський НПЗ припинити роботу 7 квітня. Однак видання Reuters повідомило, що завод відновив повну роботу 23 квітня.

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За оцінками аналітиків, скорочення нафтопереробних потужностей, ймовірно, змусило Росію імпортувати бензин з Казахстану та Білорусі на початку квітня, щоб усунути дефіцит і спробувати запобігти зростанню внутрішніх цін на пальне. Однак немає жодних ознак того, що обмеження виробництва бензину в РФ є суттєвим для світових ринкових цін.

Як відзначили російські посадовці, скорочення первинної переробки нафти 2024 року, ймовірно, призведе до збільшення експорту сирої нафти, оскільки РФ не зможе переробляти стільки, скільки зазвичай.

"Майбутні удари українських безпілотників можуть вивести з ладу та порушити більшу частину російських нафтопереробних потужностей і накласти критичні обмеження на російську нафтопереробку, що почне суттєво впливати на російське виробництво дистилятів. Проте удари українських безпілотників ще мають суттєво вплинути на російське нафтопереробне виробництво чи внутрішні російські чи міжнародні постачання сирої нафти та дистилятів", – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, в середині квітня видання Newsweek повідомило, що атаки українських безпілотників по нафтових об’єктах РФ можуть призвести до втрати 10% потужностей нафтопереробки в другому кварталі 2024 року.

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