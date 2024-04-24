Експерт розповів про загострення на двох напрямках фронту на Донеччині – аналіз

Координатор групи "Інформаційний Спротив" Костянтин Машовець розповів про загострення на Краматорському та Покровському оперативних напрямках Донецької області.

Про це він написав у своєму огляді у Facebook.

"Ситуація почала загострюватись протягом кількох крайніх діб... й явно не на користь ЗСУ", - зазначив експерт.

Краматорський напрямок

Як зазначив Машовець, командування угруповання військ (УВ) РФ "Юг" продовжують спроби наступу на Часів Яр та прилеглі райони. Окупанти вже найближчим часом хочуть добитися більш-менш значних успіхів.

На його думку, прорив окупантами Часового Яру на сьогоднішній день зовсім не виглядає безперспективним для противника.

Протягом кількох крайніх діб, з цією метою, ворог провів серію атакувальних\штурмових дій, зокрема:

в районі с.Іванівське, передові підрозділи 102-го мотострілецького полку (мсп) зі складу 150-ї мотострілецької дивізії (мсд) противника декілька разів атакували позиції ЗСУ південніше села та на його західній околиці. Як зазначив експерт, "поки із дуже "дискусійними" результатами";

підрозділи 217-го парашутно-десантного полку (пдп) 98-ї повітряно-десантної дивізії (пдд) противника кілька разів знову пробували "зачепитися" за східну околицю м.Часів Яр (район "Канал"), атакуючи його, як зі сходу вздовж дороги Т-0506, так й з південно-східного напрямку – поки безрезультатно;

південніше м. Бахмут, противник продовжує свої спроби відтіснити наші війська з району с. Кліщіївка та с. Андріївка. Зокрема, підрозділи 1307-го мсп противника, зі складу його 6-ї мсд 3-го АК спробували атакувати наші передові позиції в районі першої, а підрозділи 88-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр), підтримані підрозділами зі складу бригадної тактичної групи 7-ї військової базі 49-ї загальновійськової армії (ЗВА) займалися аналогічною справою в районі с.Андріївка. Й там і там - безрезультатно.

"На даний момент, ймовірно, противник готується пробитися через лісовий масив, розташований південніше іншого району міста (мікрорайон "Новий"), через канал "Сіверський Донець - Донбас" (у цьому місці, десь протягом кілометра, він пролягає під землею, що дає можливість противнику виключити необхідність його форсувати) й таки "увірватися" у Часів Яр, по напрямку, або на мікрорайон "Новий", або на "Жовтневий"...Наскільки я розумію, до цієї справи командування противника планує залучити визначені підрозділи 331-го пдп 98-ї пдд та головні сили 11-ї окремої десантно-штурмової бригади (одшбр)", - пише Машовець.

За його словами, росіяни, для "розвитку" запланованого успіху та закріплення результатів, можуть ввести у бій буде ще одну мототсрілецьку бригаду, наприклад - 85-у ОМСБр зі складу 2-го АК. Він вважає, що ймовірніше, це може трапитися у найближчі одну-дві доби.

Покровський напрямок

На цьому напрямку противнику, протягом кількох крайніх діб вдалося досягнути більш-менш суттєвих результатів – розвинути свій прорив в районі с.Очеретине, зокрема:

передові підрозділи РФ зуміли, ймовірно, повністю взяти під контроль с. Новобахмутівка й просунутись у бік с. Соловйове. Чим, в свою чергу, забезпечити подальше просування своїх підрозділів в районі власне с. Очеретине, де противник, скоріш за все, вже захопив не тільки південну частину села, а й центральну.

"Таким чином, стає очевидно, що плани українського командування зупинити наступ УВ "Центр" противника, шляхом утримання рубежу Очеретине - Уманське повністю реалізувати не вдається....Противник продовжує просуватися, причому, його командування, відчувши суттєве зростання своїх "перспектив" на цьому напрямку, намагається нарощувати свої зусилля на цій ділянці, сподіваючись ще більше наростити темпи наступу", - зауважив Костянтин Машовець.

Експерт додав, що єдиним вагомив стримувальним фактором для противника залишається факт утримання передовими підрозділами ЗСУ рубежу Бердичі - Семенівка та району Керамік, що потенційно створює для нього загрозу флангових контратак ЗСУ на ділянці прориву.

"74-а омсбр противника, зі складу його 41-ї ЗВА поки не може суттєво "сдвинуть" оборону ЗСУ в районі с. Бердичій, й таким чином, забезпечити з півдня фланг наступаючої тактичної групи 2-ї ЗВА. 132-а омсбр, зі складу 1-го АК 8-ї ЗВА, також має вкрай повільні темпи просування по дирекції Новокалинове - Керамік, чим гальмує наступ 30-ї омсбр (наскільки я розумію, саме введення противником між нею та 132-ю омсбр, 35-ї омсбр покликане "вирішити цю проблему"). В свою чергу, на іншому фланзі запланованого українським командуванням рубежу зупинки ворожого наступу" (район с.Уманське), командування УВ "Центр" не полишає своїх спроб також протаранити оборону ЗСУ… Зокрема, 90-а танкова дивізія (тд), діючи підрозділами свого 239-го танкового (тп) та 428-го мотострілецького (мсп) полків атакує передові позиції наших військ як вздовж південного берегу Уманського ставка (зі сходу на захід), так й власне трохи східніше с.Уманське...", - пояснив експерт.

Як каже Машовець, сенсом дій противника на цій ділянці, очевидно є вихід, принаймні, на рубіж Яснобродівка - Нетайлово... щоб ще більше "поспособствовать" відходу наших військ з району західніше Орлівка та рубежу Бердичі - Семенівка. Але для того їм доведеться дуже "впертися" та взяти саму Яснобродівку та Уманське, що, судячи за результатами крайніх діб, дається їм ну дуже нелегко.

Нагадаємо, у Пентагоні назвали терміни надходження військової допомоги від США Україні.

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