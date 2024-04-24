Эксперт рассказал об обострении на двух направлениях фронта в Донецкой области – анализ

Координатор группы "Информационное Сопротивление" Константин Машовец рассказал об обострении на Краматорском и Покровском оперативных направлениях Донецкой области.

Об этом он написал в своем обзоре в Facebook.

"Ситуация начала обостряться в течение нескольких последних суток... и явно не в пользу ВСУ", — отметил эксперт.

Краматорское направление

Как пишет Машовец, командование группировки войск (УВ) РФ "Юг" продолжают попытки наступления на Часов Яр и близлежащие районы. Оккупанты уже в ближайшее время хотят добиться более-менее значительных успехов.

По его мнению, прорыв оккупантами Часового Яра на сегодняшний день совсем не выглядит бесперспективным для противника.

В течение нескольких последних суток, с этой целью, враг провел серию атакующих\штурмовых действий, в частности:

в районе с.Ивановское, передовые подразделения 102-го мотострелкового полка (мсп) из состава 150-й мотострелковой дивизии (мсд) противника несколько раз атаковали позиции ВСУ южнее села и на его западной окраине. Как отметил эксперт, "пока с очень "дискуссионными" результатами";

подразделения 217-го парашютно-десантного полка (пдп) 98-й воздушно-десантной дивизии (пдд) противника несколько раз снова пробовали "зацепиться" за восточную окраину г. Часов Яр (район "Канал"), атакуя его, как с востока вдоль дороги Т-0506, да и с юго-восточного направления – пока безрезультатно;

к югу от г. Бахмут, противник продолжает свои попытки оттеснить наши войска из района с. Клещиевка и с. Андреевка. В частности, подразделения 1307-го мсп противника, из состава его 6-й мсд 3-го АК попытались атаковать наши передовые позиции в районе первой, а подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр), поддержанные подразделениями из состава бригадной тактической группы 7- е военной базе 49-й общевойсковой армии (ЗВА) занимались аналогичным делом в районе с.Андреевка. И там и там – безрезультатно.

"На данный момент, вероятно, противник готовится пробиться через лесной массив, расположенный к югу от другого района города (микрорайон "Новый"), через канал "Северский Донец — Донбасс" (в этом месте, где-то в течение километра, он пролегает под дающей землей, что дает возможность противнику исключить необходимость его форсировать) и таки "ворваться" в Часов Яр, по направлению, или на микрорайон "Новый", или на "Октябрьский"... Насколько я понимаю, к этому делу командование противника планирует привлечь определенные подразделения 331-го пдп 98-й пдд и главные силы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр)", — пишет Машовец.

По его словам, россияне, для "развития" запланированного успеха и закрепления результатов, могут ввести в бой еще одну мотострелковую бригаду, например — 85-ю ОМСБр из состава 2-го АК. Он считает, что вероятнее всего, это может случиться в ближайшие одни-два дня.

Покровское направление

На этом направлении противнику, в течение нескольких крайних суток удалось добиться более или менее существенных результатов – развить свой прорыв в районе с. Очеретино, в частности:

передовые подразделения РФ сумели, вероятно, полностью взять под контроль с. Новобахмутовка и продвинуться в сторону с. Соловьево. Чем, в свою очередь, обеспечить дальнейшее продвижение своих подразделений в районе с. Камыш, где противник, скорее всего, уже захватил не только южную часть села, но и центральную.

"Таким образом, становится очевидно, что планы украинского командования остановить наступление УВ "Центр" противника, путем удержания рубежа Очеретино — Уманское полностью реализовать не удается.... Противник продолжает продвигаться, причем его командование, почувствовав существенный рост своих "перспектив" на этом направлении пытается наращивать свои усилия на этом участке, надеясь еще больше нарастить темпы наступления", — отметил Константин Машовец.

Эксперт добавил, что единственным весомым сдерживающим фактором для противника остается факт удержания передовыми подразделениями ВСУ рубежа Бердичи — Семеновка и района Керамик, что потенциально создает для него угрозу фланговых контратак ВСУ на участке прорыва.

"74-я омсбр противника, из состава его 41-й ЗВА пока не может существенно "сдвинуть" оборону ВСУ в районе с. Бердичий, и таким образом обеспечить с юга фланг наступающей тактической группы 2-й ЗВА. 132-а омсбр, из состава 1-го АК 8-й ЗВА, также имеет крайне медленные темпы продвижения по дирекции Новокалиново — Керамик, чем тормозит наступление 30-й омсбр (насколько я понимаю, именно введение противником между ней и 132-й омсбр, 35-й омсбр призвано "решить эту проблему"). В свою очередь, на другом фланге запланированного украинским командованием рубежа остановки вражеского наступления" (район с.Уманское), командование УВ "Центр" не оставляет своих попыток также протаранить оборону ВСУ… В частности, 90-я танковая дивизия (тд), действуя подразделениями своего 239-го танкового (тп) и 428-го мотострелкового (мсп) полков атакует передовые позиции наших войск как вдоль южного берега Уманского пруда (с востока на запад), так и собственно немного восточнее с.Уманское...", — пояснил эксперт.

Как говорит Машовец, смыслом действий противника на этом участке, очевидно, есть выход, по крайней мере, на рубеж Яснобродовка — Нетайлово... чтобы еще больше "поспособствовать" уходу наших войск из района западнее Орловка и рубежа Бердичи — Семеновка. Но для того им придется очень "упереться" и взять саму Яснобродовку и Уманское, что, судя по результатам последних суток, дается им очень нелегко.

Напомним, в Пентагоне назвали сроки поступления военной помощи от США в Украину.

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