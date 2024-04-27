Байден заявил, что примет участие в дебатах с Трампом

Трамп в свою очередь заявил, что он не верит в готовность Байдена к дебатам.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что он намерен принять участие в дебатах с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом информирует Reuters.

Президент США заявил, что намерен участвовать в дебатах, но не знает, когда они состоятся.

"Да. Я не знаю, когда. Я рад побеседовать с ним", — сказал Байден на вопрос.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести дебаты в суде Нью-Йорка, где против него слушается дело.

Также он добавил, что не верит в готовность Байдена к участию в прениях.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер республиканцев в Сенате обвинил Трампа и Карлсона в задержке помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байден рассказал, когда США отправят оружие в Украину.

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