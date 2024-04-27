Байден заявив, що візьме участь у дебатах з Трампом

Трамп у свою чергу заявив, що він не вірить у готовність Байдена до дебатів.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що він має намір взяти участь у дебатах з колишнім головою Білого дому Дональдом Трампом.

Про це інформує Reuters.

Президент США заявив, що збирається брати участь у дебатах, але не знає, коли вони відбудуться.

"Так. Я не знаю, коли. Я радий подебатувати з ним", - сказав Байден на відповідне запитання.

В свою чергу Дональд Трамп заявив, що хотів би провести дебати у суді Нью-Йорка, де проти нього слухається справа.

Також він додав, що не вірить у готовність Байдена до участі у дебатах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер республіканців у Сенаті звинуватив Трампа та Карлсона у затримці допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден розповів, коли США надішлють зброю до України.

Читайте також: