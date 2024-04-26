27 квітня — яке церковне свято, накличете фінансові проблеми, якщо зробите одну річ

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 27 квітня, в православному календарі день пам’яті апостола від 70-ти святого Симеона. Симеон, також відомий як Симеон Ілюродромит, був одним із ранніх християнських святих і апостолом, який жив у першому столітті нашої ери. Відомості про нього обмежені, але існують легенди та традиції, які розповідають про його життя.

Основне, що відомо про Симеона, пов'язане з його рішенням бути безсмертним, поки не побачить Христа. Згідно з легендою, Ісус обіцяв Симеонові, що він не помре, доки не зустріне його. Це призвело до того, що Симеон жив дуже довго, відмовляючись від їжі та напоїв, щоб тривати у цьому стані очікування.

У християнській традиції Симеон часто асоціюється з подією, яка описана в Біблії, коли Його Батько й Мати привели Ісуса в Храм, щоб виконати обряд обрізання. Симеон, будучи в Храмі, впізнав в Ісусі Месію і пророчив про нього, називаючи його світлом народів та спасінням Ізраїля.

Прикмети 27 квітня

Народні прикмети 27 квітня / Фото: Unsplash

Почути крик сови — до похолодання.

Швидко пливуть хмари — буде негода.

Яскравий схід сонця — до вітряного літа.

Що завтра не можна робити

Наші пращури намагалися цього дня не ліпити вареники. Вірили, що це призведе до фінансових проблем. Також не можна садити цибулю — виросте гіркою. Забороняється поливати кімнатні квіти — це принесе розлуку з коханою людиною.

Що можна робити завтра

В давнину дівчата ворожили на вінках, ходили до водойм, де веселилися і гуляли. Хворі люди обов'язково намагалися вийти на вулицю — вважалося, що це допоможе подолати хворобу.

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