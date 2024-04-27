На блокпостах у Львівський області працюватимуть представники ТЦК

Ця зміна не буде стосуватись прикордонних контрольно-пропускних пунктів.

У Львівський області від 25 квітня змінили склад персоналу блокпостів.

Про це інформує Tvoemisto.tv з посиланням на слова керівника апарату Львівської ОВА Тараса Греня.

У повідомленні вказується, що відтепер на них окрім правоохоронців також чергуватимуть працівники ТЦК.

Склад персоналу на внутрішніх контрольно-пропускних пунктах буде змінено за згодою Ради оборони. Тепер на кожному блокпості будуть знаходитись два представники Національної поліції та два представники Регіонального територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Тарас Грень заявив, що кількість персоналу прикордонних блокпостах не збільшуватимуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на одному з блокпостів Чернігівщини сталася смертельна аварія.

Крім того, ми раніше інформували, що на Волині військові відкрили вогонь по авто, яке не зупинилося на блокпості.

Читайте також: