У Німеччині в небо підняли винищувачі через російський військовий літак: що сталося

Літак РФ зафіксували у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Німеччина підіймала у повітря свої винищувачі для перехоплення російського військового літака Іл-20, який зафіксували у небі над Балтійським морем.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряні сили Німеччини.

У повідомленні вказується, що Іл-20 (COOT-A) зафіксували у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Після цього з авіабази Лааге вилетіли винищувачі для перехоплення.

"Наші німецькі винищувачі Eurofighters вилетіли з Laage для Alpha Scramble сьогодні близько 12:45", - йдеться в публікації Люфтваффе.

Також у Повітряних силах Німеччини заявили, що Іл-20 був ідентифікований при порушенні повітряного простору над Балтійським морем, його рух супроводжувався німецькими Eurofighters.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина та Франція підняли у повітря винищувачі через російський літак.

Крім того, ми раніше інформували, що російські бомбардувальники пролетіли поблизу Аляски, у США відреагували.

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