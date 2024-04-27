Ворог обстріляв Харків: у місті лунали вибухи

Вибухи пролунали о пів на першу ночі.
Російські загарбники в ніч проти 27 квітня обстріляли Харків, у місті пролунала серія вибухів.
Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та очільник міста Ігор Терехов.
Містяни почули у місті вибухи близько о пів на першу ночі.
"Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів", - передав мер.
У свою чергу голова ОВА Олег Синєгубов закликав перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники під час атаки на Нікополь поранили двох місцевих мешканців.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову вдарили по рятувальниках на Херсонщині.
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