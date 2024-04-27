Ворог обстріляв Харків: у місті лунали вибухи

Російські загарбники в ніч проти 27 квітня обстріляли Харків, у місті пролунала серія вибухів.

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Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та очільник міста Ігор Терехов.

Містяни почули у місті вибухи близько о пів на першу ночі.

"Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів", - передав мер.

У свою чергу голова ОВА Олег Синєгубов закликав перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники під час атаки на Нікополь поранили двох місцевих мешканців.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову вдарили по рятувальниках на Херсонщині.

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