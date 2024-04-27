Враг обстрелял Харьков: в городе раздавались взрывы

Российские захватчики в ночь на 27 апреля обстреляли Харьков, в городе прозвучала серия взрывов.

Также читайте Захватчики обстреляли Сумщину: погибла женщина

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава города Игорь Терехов.

Горожане услышали в городе взрывы около половины первого ночи.

"Харьков под ударом! Враг бьет по городу. Уже несколько взрывов", — передал мэр.

В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов призвал находиться в безопасных местах.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики во время атаки на Никополь ранили двух местных жителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова ударили по спасателям в Херсонской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.