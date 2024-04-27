Враг обстрелял Харьков: в городе раздавались взрывы

Взрывы раздались в половине первого ночи.
Российские захватчики в ночь на 27 апреля обстреляли Харьков, в городе прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава города Игорь Терехов.
Горожане услышали в городе взрывы около половины первого ночи.
"Харьков под ударом! Враг бьет по городу. Уже несколько взрывов", — передал мэр.
В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов призвал находиться в безопасных местах.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики во время атаки на Никополь ранили двух местных жителей.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова ударили по спасателям в Херсонской области.
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