Оккупанты снова ударили по спасателям на Херсонщине (видео)

Днем 25 апреля враг еще раз атаковал пригород Херсона, в результате чего загорелся жилой дом. Сотрудники ГСЧС выехали на ликвидацию пожара, однако оккупанты ударили повторно.

Об этом сообщает ГСЧС.

Один спасатель пострадал. Ранение руки получила и хозяйка соседнего дома. Покинуть место происшествия им удалось автомобилем скорой помощи.

Армия РФ в очередной раз обстреляла спасателей на Херсонщине

"Несмотря на угрозу собственной жизни спасатели предупредили своих коллег об обстрелах, чтобы те не подвергались опасности. В отличие от врага, который безжалостно уничтожает все на своем пути, наши мужественные титаны заботятся о своих побратимах", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в результате тушения пожара в Николаеве пострадали спасатели.

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