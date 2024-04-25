Окупанти знову вдарили по рятувальниках на Херсонщині (відео)

Вдень 25 квітня ворог вкотре атакував передмістя Херсону, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Співробітники ДСНС виїхали на ліквідацію пожежі, проте окупанти вдарили повторно.

Про це повідомляє ДСНС.

Один рятувальник постраждав. Поранення руки отримала й господарка сусіднього будинку. Залишити місце події їм вдалося автомобілем швидкої допомоги.

Армія РФ вчергове обстріляла рятувальників на Херсонщині

"Попри загрозу власному життю рятувальники попередили своїх колег про обстріли, аби ті не наражалися на небезпеку. На відміну від ворога, який безжально нищить все на своєму шляху, наші мужні титани дбають про своїх побратимів", – наголосили у відомстві.

Раніше внаслідок гасіння пожежі у Миколаєві постраждали рятувальники.

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