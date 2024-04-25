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Окупанти завдали удару по Балаклії на Харківщині: що відомо

Окупанти завдали удару по Балаклії на Харківщині: що відомо

Балаклія / Twitter / фото ілюстративне

Постраждали семеро місцевих мешканців - проте це первинні дані.

Російські окупанти завдали удару по Балаклії Ізюмського району на Харківщині. Зафіксовано влучання біля залізничного вокзалу.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, попередньо, є влучання біля залізничного вокзалу в Балаклії. Постраждали семеро місцевих мешканців - проте це первинні дані.

На місці атаки працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією терористичних наслідків РФ.

Нагадаємо, що Україна посилить дальні удари по Росії, оскільки військова допомога від Заходу має допомогти Києву формувати війну "набагато сильнішими методами".

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