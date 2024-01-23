У Харкові пролунали вибухи: які наслідки

Ворог нещадно атакує місто.
Зранку 23 січня у Харкові пролунали вибухи. Влада закликає містян перебувати у безпечних місцях.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Вибухи у Харкові. Перебувайте в укриттях", – написав він.
Що відомо про наслідки
Як зазначили у Генштабі, зранку російські окупанти завдали ракетного удару 4 зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі міст Харків та Балаклія Харківської області.
Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов додав, що внаслідок серії ударів по місту та області є поранені, зокрема – діти.
"Чотири влучання – в передмісті Харкова. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей", – написав він.
Одна з ракет поцілила в газопровід, внаслідок чого спалахнула пожежа. На місцях працюють всі служби.
Активіст Ігор Лаченков повідомив, що станом на 7:22 у Києві та Харкові – без загроз.
Нагадаємо, у Києві зранку 23 січня пролунали вибухи. Працює ППО.
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