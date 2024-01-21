Вибухи на Кіровоградщині: влада повідомила про ворожу атаку

За даними місцевої влади, постраждалих та пошкоджень внаслідок обстрілу немає.

Вдень 21 січня у Кіровоградській області було чутно вибухи. В ОВА підтвердили ворожу атаку на область.

Про це написав голова Кіровоградської ОВА Андій Райкович.

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"Кіровоградщина знов під ворожим обстрілом. На щастя, постраждалих немає. Цивільні об’єкти не пошкоджені. Друзі, бережіть себе і не ігноруйте тривогу", - повідомив посадовець.

Нагадаємо, 21 січня у Кропивницькому після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух. Повітряні сили попередили про ракету у напрямку області.

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