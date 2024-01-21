У Кропивницькому пролунав вибух

У місті повідомили про звуки вибухів.

У Кропивницькому вдень 21 січня після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух. Людей закликали перебувати в укриттях.

Повітряні сили ЗСУ перед цим попередили, що у напрямку міста летить російська ракета.

"У Кропивницькому — вибухи. Попередньо, були балістичні ракети. Будьте в укриттях до відбою", - попередили ЗСУ.

Моніторингові канали попередили, що триває загроза балістики до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, 21 січня у низці областей України оголошено повітряну тривогу.

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